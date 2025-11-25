Santa Fe anuncia dos regresos estelares; convocatoria para enfrentar a Tolima

Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II están llegando a fases finales y definitivas. Aunque todo está muy parejo en los dos grupos, la primera vuelta puede dejar grandes resultados para los equipos que están en la pelea por sellar la clasificación a la final.

En esa pelea del Grupo B está Independiente Santa Fe que resurgió en la segunda fecha al ganarle a Fortaleza con una goleada de 3-0. El cuadro cardenal tendrá su segundo juego en condición de local frente a un Deportes Tolima que está en la parte alta.

Con una victoria de local, Santa Fe logrará superar al Deportes Tolima y tomar el liderato parcial a la espera del partido entre Atlético Bucaramanga vs Fortaleza el miércoles 26 de noviembre. Si los tolimenses suman de a tres tomarían más ventajas en la cima.

Para este encuentro, Santa Fe se demoró en enviar la convocatoria, pues, normalmente lo hacen 24 horas antes del partido, pero la idea era poder esperar si Alexis Zapata y Omar Fernández Frasica podían recuperarse de sus respectivas lesiones y estar disponibles.

LAS NOVEDADES EN LA CONVOCATORIA DE SANTA FE

Efectivamente, la lista salió por la mañana de este martes 25 de noviembre horas antes del encuentro. La sorpresa llegó con el regreso de Alexis Zapata y de Omar Fernández Frasica.

En el caso de Alexis Zapata, el jugador no había podido estar en los partidos de los cuadrangulares tras un golpe ante Alianza en la fecha definitiva de la fase regular. Por su parte, Omar Fernández Frasica no había podido estar en convocatorias desde el 17 de octubre cuando fue titular frente a Boyacá Chicó. Se perdió siete partidos, entre ellos el clásico, y dos de la fase final.

La convocatoria no tiene a importantes jugadores como Elvis Perlaza y Yilmar Velásquez, uno expulsado y el otro por acumulación de amarillas. Además de Daniel Torres y Yairo Moreno, este último que sigue recuperándose de una lesión y Ángelo Rodríguez que sufrió un esguince de ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Se perderá lo que resta del torneo.

CONVOCATORIA PARA ENFRENTAR A SANTA FE

Con estas novedades y ausencias dentro de la lista de Independiente Santa Fe, Francisco ‘Pacho’ López tendrá a los dos arqueros, Andrés Mosquera Marmolejo y Weimar Asprilla como las opciones en la portería.

La zaga defensiva tiene a Christian Mafla, Víctor Moreno, Joaquín Sosa, Iván Scarpeta, Emanuel Olivera y Jhon Meléndez. Seguramente estarán, Mafla, Moreno, Scarpeta, Sosa y Meléndez en dicho sector.

Los volantes son Marcelo Meli, Tomás Molina, Jhojan Torres, Ewil Murillo, Yeicar Perlaza, Alexis Zapata y Omar Fernández Frasica. Habrá que esperar si Fernández Frasica y Alexis serán titulares con el regreso de la delantera Frasica, Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera.

Finalmente, en la delantera estarán Harold Santiago Mosquera, Martín Palacios, Esteban Sánchez, Edwar López y Hugo Rodallega. López, Mosquera y Rodallega podrían estar en el ataque si Francisco López espera resguardar un poco a Omar Fernández Frasica que apenas regresa de una lesión de poco más de un mes.