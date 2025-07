Santa Fe anunció inesperado problema para el cierre de Liga BetPlay 2025

Finalmente comenzó la Liga BetPlay 2025-II, torneo en donde Independiente Santa Fe llega como favorito tras haber ganado la edición de apertura, mantener una base sólida de jugadores campeones, pero también llega con una carga bastante grande al tener que defender el título e ir pensando en otros retos como la Copa Libertadores.

Por el momento, el semestre de clausura ha iniciado de buena manera para el cuadro 'cardenal', ya que en las dos fechas que se han disputado no ha perdido, sumando un empate y una victoria, lo que lo deja en los primeros puestos. Sin embargo, esto no parece ser suficiente para los hinchas santafereños, quienes no han aportado de manera significativa en cuanto a los abonos para acompañar al 'león' en el semestre de clausura.

Santa Fe confirmó el número de abonos para la Liga BetPlay 2025-II

Santa Fe se coronó campeón de la última edición de la Liga BetPlay tras una sufrida serie final contra Independiente Medellín, al cual lograron vencer en condición de visitante, por un marcador de 1-2, en el Atanasio Girardot, para poder bordar la décima estrella en el escudo 'cardenal'.

El 'león' protagonizó un sufrido empate ante Deportivo Pereira en condición de visitante. Sin embargo, Jorge Bava no "agacha la cabeza" y sigue trabajando de la mejor manera, lo que le permitió sacar una importante victoria en el Estadio Manuel Murillo Toro ante Deportes Tolima. Aún así, los hinchas no parecen estar del todo convencidos con respecto a acompañar al equipo en los partidos que disputen en El Campín, ya que las horas son contadas para que finalice la compra de estos mismos y la cifra es bastante baja.