Santa Fe celebra por cuenta de Hugo Rodallega; fecha para su regreso

Independiente Santa Fe, pese a que no ha sufrido la ausencia de Hugo Rodallega, espera por el retorno del goleador a las canchas, pues luego de hacer la 'épica' en la final de la Liga Betplay 2025-I no ha podido jugar debido a dos lesiones, pero ya hay 'luz verde' para su regreso.

¿Cuáles lesiones sufrió Hugo Rodallega?

En el choque ante Millonarios por la sexta fecha de cuadrangulares, Rodallega sufrió una lesión en el tabique, y en la final contra Independiente Medellín se vio afectado por una lesión muscular del aductor de la pierna derecha, por lo que se tuvo que someter a una cirugía en la nariz y a rehabilitación por la molestia muscular.

En consecuencia, desde el 29 de junio de 2025, el delantero no ha jugado oficialmente, y se pronosticó que pasaría aproximadamente dos meses por fuera de las canchas. Ahora, este 14 de agosto, la cuenta oficial de Santa Fe en X (antes Twitter), publicó una fotografía del jugador la cual da buenas señales.

Pues se lo ve a Hugo Rodallega entrenando a la par de sus compañeros, puesto que el delantero ya recibió el alta médica y ahora ha iniciado el proceso de reacondicionamiento físico. La intención es que en realidad no sean más de dos meses los que pase sin jugar partidos oficiales.