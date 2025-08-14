Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 18:32
Santa Fe celebra por cuenta de Hugo Rodallega; fecha para su regreso
El delantero de 40 años viene de sufrir dos lesiones que lo han marginado de los torneos del segundo semestre de 2025.
Independiente Santa Fe, pese a que no ha sufrido la ausencia de Hugo Rodallega, espera por el retorno del goleador a las canchas, pues luego de hacer la 'épica' en la final de la Liga Betplay 2025-I no ha podido jugar debido a dos lesiones, pero ya hay 'luz verde' para su regreso.
¿Cuáles lesiones sufrió Hugo Rodallega?
En el choque ante Millonarios por la sexta fecha de cuadrangulares, Rodallega sufrió una lesión en el tabique, y en la final contra Independiente Medellín se vio afectado por una lesión muscular del aductor de la pierna derecha, por lo que se tuvo que someter a una cirugía en la nariz y a rehabilitación por la molestia muscular.
En consecuencia, desde el 29 de junio de 2025, el delantero no ha jugado oficialmente, y se pronosticó que pasaría aproximadamente dos meses por fuera de las canchas. Ahora, este 14 de agosto, la cuenta oficial de Santa Fe en X (antes Twitter), publicó una fotografía del jugador la cual da buenas señales.
Pues se lo ve a Hugo Rodallega entrenando a la par de sus compañeros, puesto que el delantero ya recibió el alta médica y ahora ha iniciado el proceso de reacondicionamiento físico. La intención es que en realidad no sean más de dos meses los que pase sin jugar partidos oficiales.
Independiente Santa Fe: ¿Cuándo vuelve a jugar Hugo Rodallega?
El delantero Hugo Rodallega volvería a jugar en el partido en que Santa Fe enfrente a Once Caldas en El Campín por la novena fecha de la Liga Betplay, el cual está programado para el domingo 31 de agosto a las 8:30 de la noche.
Al menos ese es el pronóstico del preparador físico de Santa Fe, quien se rige a los dos meses de incapacidad iniciales que tendría el futbolista vallecaucano. Con el paso de los días se confirmará si en definitiva está o no para jugar un partido de Liga Betplay.
Durante su ausencia, el entrenador Jorge Bava ha utilizado a Ángelo Rodríguez como '9', y si bien solo ha anotado un gol (por Copa Betplay frente a Internacional de Palmira), ha sido clave en varias anotaciones por Liga Betplay, y no ha desentonado pese a que tuvo pocos minutos en el primer semestre.
Próximos partidos de Santa Fe
Independiente Santa Fe enfrentará a Envigado FC el martes 19 de agosto a las 7.30 p. m. en El Campín por la fecha 7 de Liga Betplay; luego jugará en Techo contra Fortaleza CEIF (23/8) y posteriormente será el citado partido contra Once Caldas.
Fuente
Antena 2