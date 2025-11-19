Santa Fe, cerca de firmar a dos experimentados para 2026

Independiente Santa Fe avanza en la planificación de su plantilla para 2026 y recientemente surgió nueva información sobre dos jugadores experimentados: Daniel Torres y Elvis Perlaza. Según confirmó el periodista Julián Capera, ambos estarían cerca de renovar su contrato por un año más.

La novedad cambia el panorama que se manejaba hace unos días, cuando se conocía que los dos futbolistas no tenían asegurada su continuidad y que la dirigencia no estaba convencida de extender sus vínculos. Ahora, las conversaciones avanzan y el club evalúa retenerlos para afrontar la Copa Libertadores 2026.

En el caso de Daniel Torres, quien regresó al club en 2024 para su tercer ciclo, su contrato vence en diciembre de 2025. Hasta ahora no había recibido oferta de renovación, pero la dirigencia habría decidido extenderle el vínculo por un año más, teniendo en cuenta que es uno de los pilares de la plantilla.

Por su parte, Elvis Perlaza tenía prácticamente definida su salida tras un semestre complicado por lesiones y bajo rendimiento; además, se especuló con un ofrecimiento de Real Cartagena. Aun así, Santa Fe reconsideró su situación y también evalúa renovarlo por un año adicional.