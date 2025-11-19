Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 14:54
Santa Fe, cerca de firmar a dos experimentados para 2026
El Rojo, además de pensar en los cuadrangulares, planifica la Copa Libertadores 2026.
Independiente Santa Fe avanza en la planificación de su plantilla para 2026 y recientemente surgió nueva información sobre dos jugadores experimentados: Daniel Torres y Elvis Perlaza. Según confirmó el periodista Julián Capera, ambos estarían cerca de renovar su contrato por un año más.
La novedad cambia el panorama que se manejaba hace unos días, cuando se conocía que los dos futbolistas no tenían asegurada su continuidad y que la dirigencia no estaba convencida de extender sus vínculos. Ahora, las conversaciones avanzan y el club evalúa retenerlos para afrontar la Copa Libertadores 2026.
En el caso de Daniel Torres, quien regresó al club en 2024 para su tercer ciclo, su contrato vence en diciembre de 2025. Hasta ahora no había recibido oferta de renovación, pero la dirigencia habría decidido extenderle el vínculo por un año más, teniendo en cuenta que es uno de los pilares de la plantilla.
Por su parte, Elvis Perlaza tenía prácticamente definida su salida tras un semestre complicado por lesiones y bajo rendimiento; además, se especuló con un ofrecimiento de Real Cartagena. Aun así, Santa Fe reconsideró su situación y también evalúa renovarlo por un año adicional.
Estas decisiones hacen parte del proceso de definir qué jugadores continuarán en el primer equipo, mientras el club arma una base sólida para competir en la Libertadores, donde volverá a la fase de grupos tras cuatro años de no jugar tal instancia.
Torres y Perlaza, ambos de 36 años, habrían sido renovados, en buena medida por su cuota de experiencia, pues puede ser clave en un torneo internacional que seguramente será exigente.
Los jugadores que ya renovó Santa Fe
De manera paralela, Santa Fe ya renovó a jugadores clave del título de 2025-I como Hugo Rodallega, Omar Fernández Frasica, Iván Scarpeta, Emanuel ‘Turro’ Olivera y Christian Mafla.
El club aún no presenta técnico en propiedad para 2026, aunque se espera el anuncio de Pablo Repetto en los próximos días. Mientras tanto, la dirigencia continúa definiendo casos puntuales como estas dos posibles renovaciones.
