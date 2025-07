Santa Fe confirma una dura baja por lesión: estaría fuera varias semanas

En ese orden de ideas, Bava no podrá contar con un jugador que puede cumplir las funciones de un lateral izquierdo, un interior o incluso como un extremo por ese costado. No obstante, se espera que Yairo Moreno tenga un corto período de baja. ya que su lesión no requiere cirugía.

Cabe recordar que Santa Fe jugará como local este martes ante Internacional de Palmira por los octavos de final de la Copa BetPlay antes de enfrentar este sábado al América de Cali por la fecha 5 de la Liga BetPlay.

