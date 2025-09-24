Santa Fe confirmó a su nuevo técnico tras la salida de Jorge Bava

En la noche de este miércoles 24 de septiembre, Independiente Santa Fe confirmó la renuncia de Jorge Bava a la dirección técnica del equipo, decisión que se esperaba pese a la victoria 1-2 frente a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

La oficialización se dio mediante un comunicado y posteriormente el entrenador uruguayo se pronunció en rueda de prensa, donde explicó que recibió una oferta -de Cerro Porteño- muy difícil de rechazar.

“Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo”, expresó la institución cardenal, al tiempo que agradeció al estratega de 44 años por su gestión, deseándole éxitos en sus próximos retos profesionales.

Santa Fe anunció al remplazo de Jorge Bava

A la par, los Cardenales anunciaron a su nuevo cuerpo técnico, pues en el comunicado oficial explicaron que "a partir de la fecha, los profesores Francisco López y Grigori Méndez estarán a cargo del equipo profesional masculino".