Santa Fe confirmó a su nuevo técnico tras la salida de Jorge Bava
El uruguayo será nuevo entrenador de Cerro Porteño de Paraguay.
En la noche de este miércoles 24 de septiembre, Independiente Santa Fe confirmó la renuncia de Jorge Bava a la dirección técnica del equipo, decisión que se esperaba pese a la victoria 1-2 frente a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.
La oficialización se dio mediante un comunicado y posteriormente el entrenador uruguayo se pronunció en rueda de prensa, donde explicó que recibió una oferta -de Cerro Porteño- muy difícil de rechazar.
“Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo”, expresó la institución cardenal, al tiempo que agradeció al estratega de 44 años por su gestión, deseándole éxitos en sus próximos retos profesionales.
Santa Fe anunció al remplazo de Jorge Bava
A la par, los Cardenales anunciaron a su nuevo cuerpo técnico, pues en el comunicado oficial explicaron que "a partir de la fecha, los profesores Francisco López y Grigori Méndez estarán a cargo del equipo profesional masculino".
Rendimiento de Francisco López como técnico de Santa Fe
No será la primera vez que Francisco López ejerza como director técnico en Santa Fe, pues ya lo hizo en el primer semestre ante la salida de Pablo Peirano y en los siete partidos que dirigió consiguió cinco victorias, un empate y una derrota.
En los próximos días se espera que empiecen a sonar candidatos para asumir la dirección técnica de Santa Fe en propiedad. Aun así, no se descarta que López y Grigori Méndez continúen en el cargo hasta finalizar la temporada 2025.
Estadísticas de Jorge Bava en Santa Fe
Durante su paso por el cuadro bogotano, Bava dirigió 33 partidos entre Liga y Copa Betplay, con un saldo de 15 triunfos, 10 empates y 8 derrotas. Más allá de los números, dejó una huella imborrable al liderar al equipo hacia la décima estrella el 29 de junio.
Santa Fe, por su parte, ratificó que seguirá enfocado en la conformación de su plantel para la Conmebol Libertadores 2026, agradeciendo a la afición por el respaldo incondicional durante la temporada.
