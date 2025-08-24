Actualizado:
Dom, 24/08/2025 - 19:53
Santa Fe confirmó baja sensible para Liga BetPlay: afuera varios días
Santa Fe tendrá afuera a una figura por varios días debido a una lesión.
Independiente Santa Fe vuelve a dar de qué hablar en la Liga BetPlay, no solo por su sorpresiva caída frente a Fortaleza en el Estadio de Techo con dos jugadores menos, sino porque también compartió el parte médico de una de sus figuras en la zona defensiva.
El protagonista del desalentador parte médico y de la preocupación de los fanáticos es Cristian Mafla, el experimentado lateral de 32 años quien justamente no fue ni siquiera convocado para el enfrentamiento de la fecha 8 ante Fortaleza debido a la lesión que presentó en el transcurso de la semana y que lo dejaría afuera varios días.
Le puede interesar: Rodallega preocupa a Santa Fe: Jorge Bava tomó nueva decisión
Santa Fe confirmó lesión de Cristian Mafla
El equipo comandado por Jorge Bava inició de buena manera el semestre de clausura de la Liga BetPlay de cara a defender el título y soñar con el bicampeonato. Sin embargo, los jugadores que forman parte de la habitual titular del estratega uruguayo van sumando más minutos de los que pueden y esto le cobra factura a su estado físico.
Fue justamente Cristian Mafla uno de los primeros jugadores que se ha visto afectado por la gran cantidad de partidos que ha disputado bajo el mando de Bava, lo que lo llevó a sufrir una sobrecarga muscular del isquiotibial derecho.
El equipo confirmó la lesión del defensor, pero también dio a conocer que el tiempo de incapacidad se determinará según evolución, el cual puede llegar a ser tardío debido a su edad y la gran cantidad de minutos sin descanso que ha jugado.
¡Pronta recuperación Cristian! 🦁⭐️https://t.co/yATT7jzHdn— Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 23, 2025
En otras noticias: ¿Quién es el técnico más tribunero del fútbol colombiano?
Lea también: Santa Fe es tercero en prestigioso 'top' de Copa Libertadores
¿Cómo le ha ido a Cristian Mafla en Santa Fe?
El lateral izquierdo de 32 años arribó a Santa Fe desde Pasto a inicios de la temporada 2025 y desde entonces se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del club, habiendo sumado 33 partidos hasta el momento, más de 2.600 minutos dentro del terreno de juego en los cuales ya se ha reportado con dos goles y con la obtención de la décima estrella para el cuadro 'cardenal'.
Fuente
Antena 2