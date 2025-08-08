Santa Fe confirmó bajas sensibles vs Bucaramanga: sorpresiva decisión técnica

La jornada sexta de la Liga BetPlay 2025-II llega con uno de los partidos más vibrantes en los últimos años. Una final reciente entre Bucaramanga vs Independiente Santa Fe con realidades distintas en la tabla de posiciones. Los cardenales esperan seguir en la parte alta, mientras que los ‘Leopardos’ deben sumar de a tres para ponerse en el selecto grupo de los ocho.

Para Santa Fe, la Liga y la Copa BetPlay son los únicos objetivos a la espera de disputar la Copa Libertadores de 2026. En ese orden de ideas, Jorge Bava afirmó antes de arrancar el rentado local que la idea era utilizar alineaciones con variantes a lo largo del semestre.

Sin Hugo Rodallega, Ángelo Rodríguez era el único delantero de la institución y el sanandresano ha sido importante en este arranque liguero. No obstante, para Jorge Bava, la idea es que cada jugador sume minutos y eso lo sabe bien el director técnico uruguayo.

Bajo este panorama, en un partido en donde Santa Fe no puede ceder puntos en la necesidad de sumarse a la parte alta, Jorge Bava designó una nómina con varias ausencias entre jugadores que están en el departamento médico y otros que simplemente son decisiones técnicas por parte del entrenador campeón del primer semestre.

LAS BAJAS DE SANTA FE PARA ENFRENTAR A BUCARAMANGA: HAY SORPRESAS

Como es habitual, 24 horas antes de cada partido, Santa Fe anuncia la lista de convocados. En este caso, sorprendió para visitar al Bucaramanga con siete novedades con respecto a la última lista por parte de la institución cardenal. Vuelven Emmanuel Olivera, Santiago Tamayo, Jhojan Torres, Tomás Molina, Kevin Chaverra, Marlon Balanta y Martín Palacios.

Entre las ausencias, hay grandes bajas, pues, la gran sorpresa es que Santa Fe viajará sin un delantero ‘9’ y tendrá que alinear o a Harold Santiago Mosquera o a Edwar López en el frente de ataque. Ángelo Rodríguez es una de las principales bajas en una zona ofensiva donde no hay un atacante que cumpla con las mismas características de Hugo Rodallega o del oriundo de San Andrés.

En ese orden de ideas, Elvis Perlaza, Christian Mafla, Yilmar Velásquez, Daniel Torres y Ángelo Rodríguez son las bajas más sensibles. Además, se les suma Jhon Rentería y Esteban Sánchez por decisiones técnicas.

CONVOCATORIA COMPLETA DE SANTA FE PARA VISITAR A BUCARAMANGA

Arqueros:

Andrés Mosquera Marmolejo

Weimar Asprilla

Defensas:

Jhon Meléndez

Víctor Moreno

Emmanuel Olivera

Iván Scarpeta

Santiago Tamayo

Jeison Angulo

Volantes:

Yeicar Perlaza

Ewil Murillo

Omar Fernández

Alexis Zapata

Jhojan Torres

Marcelo Meli

Tomás Molina

Delanteros:

Santiago Mosquera

Edwar López

Kevin Chaverra

Marlon Balanta

Martín Cuesta