Santa Fe confirmó bajas sensibles y 3 regresos importantes para la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe está a punto de regresar a la acción en la Liga BetPlay tras la gran cantidad de días que tuvieron que pasar desde el último duelo contra Fortaleza, en el cual cayeron por la fecha 8. Ahora el nuevo reto de Jorge Bava está en la fecha 9, en donde ser tendrán que medir a un rival que no viene del todo bien, pero que igual se hace fuerte en partidos complicados, Once Caldas.

Este duelo entre el cuadro 'cardenal' será un auténtico reto para el estratega uruguayo, ya que tuvo que llevar a cabo varios cambios en su convocatoria, en donde hay movimientos interesantes como el regreso de Hugo Rodallega y Yairo Moreno, pero también bajas sensibles como la de Alexis Zapata y Emmanuel Oliveira.

Bava pateó el tablero para el partido entre Santa Fe vs Once Caldas

Santa Fe llega a este enfrentamiento con la necesidad de sumar de a tres unidades para volver a meterse dentro de los ocho mejores equipos de la competencia y junto con ello intentar defender el título que obtuvieron en el semestre de apertura 2025. Sin embargo, el camino se podría llegar a complicar, ya que se aproxima una fecha decisiva con cambios drásticos en la plantilla.

El 'coloso de la 57' está a punto de volver a vestirse de rojo y blanco en una nueva jornada de la Liga BetPlay con el regreso de importantes figuras como Hugo Rodallega, Elvis Perlaza, Christian Mafla, Santiago Tamayo y Yairo Moreno, Santiago Mora.