Santa Fe confirmó desalentadora noticia de Hugo Rodallega para Liga BetPlay

Santa Fe se coronó campeón de una nueva edición de la Liga BetPlay tras una sufrida serie final contra Independiente Medellín, al cual lograron vencer en condición de visitante, por un marcador de 1-2, en el Atanasio Girardot, para poder bordar la décima estrella en el escudo 'cardenal'.

Una extraordinaria participación de Hugo Rodallega en el transcurso de la competencia de apertura fue la que le permitió no solamente salir como goleador del torneo, sino también volver a quedar campeón del Fútbol Profesional Colombiano a pesar de su avanzada edad. Sin embargo, no todo el panorama es alentador para el goleador de 39 años, ya que no ha podido regresar a la acción tras la final y se tuvo que someter a cirugía.

Hugo Rodallega salió de cirugía y este es su parte médico oficial

Con este nuevo logro del equipo comandado por Jorge Bava, empiezan a llegar también más responsabilidades, no solo la de tener que defender el título en el semestre de clausura, sino que también deberán afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores en la edición 2026, un hecho que no se veía desde hace varios años, razón por la cual uno de sus mayores referentes en la actualidad, Hugo Rodallega, tiene que estar en óptimas condiciones.

En la última fecha de los cuadrangulares finales, el 19 de junio, en la cual Santa Fe se tuvo que enfrentar a Millonarios, Rodallega sufrió un golpe en la nariz que terminó evocando en una fractura de tres partes. Aún así el delantero jugó las dos finales, pero el miércoles 16 de julio le tocó someterse a una cirugía que lo dejará afuera de los terrenos de juego por varios días.