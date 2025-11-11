Santa Fe confirmó la fecha en la que tendrá nuevo director técnico

En una entrevista con Carlos Antonio Vélez en su programa 'Palabras Mayores' de Antena 2, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, dio detalles de la contratación del nuevo director técnico, dejando claro que está entre dos opciones.

El alto directivo ha decidido que Francisco ‘Pacho’ López solo ejerza su cargo de entrenador de forma interina, especialmente pensando en lo que será la Copa Libertadores del 2026, competencia internacional donde buscarán un DT de renombre y con buena experiencia.

