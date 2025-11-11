Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 09:43
Santa Fe confirmó la fecha en la que tendrá nuevo director técnico
El presidente Eduardo Méndez habló para los micrófonos de Antena 2.
En una entrevista con Carlos Antonio Vélez en su programa 'Palabras Mayores' de Antena 2, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, dio detalles de la contratación del nuevo director técnico, dejando claro que está entre dos opciones.
El alto directivo ha decidido que Francisco ‘Pacho’ López solo ejerza su cargo de entrenador de forma interina, especialmente pensando en lo que será la Copa Libertadores del 2026, competencia internacional donde buscarán un DT de renombre y con buena experiencia.
Santa Fe conocerá a su nuevo técnico en este 2025
El equipo ‘cardenal’, que peleará cupo a los cuadrangulares en la última fecha de la presente Liga BetPlay, está cerca de tener una nueva dirección técnica, pues de acuerdo con palabras del presidente Eduardo Méndez, la otra semana se conocerá el nombre del estratega.
"Estamos mirando, con los dos técnicos que estamos hablando estamos mirando nóminas, ya tendrá conocimiento de los jugadores que manejará. Esos técnicos conocen el fútbol colombiano, son entrenadores con experiencia y que han dirigido copa internacional, la próxima semana Santa Fe conocerá el nombre del nuevo DT", aseguró el directivo.
¿Quién dirigirá a Santa Fe en los cuadrangulares?
De lograr el boleto a la siguiente ronda del certamen local, Eduardo Méndez apostaría por el nuevo DT para que vaya conociendo el grupo y pueda llegar con trabajo para el inicio del 2026, sin embargo, ‘Pacho’ López seguirá en el cargo para la fase de cuadrangulares.
Habrá que esperar entonces el anuncio oficial del nuevo director técnico de Santa Fe, que seguramente será de origen extranjero teniendo en cuenta los últimos estrategas que ha tenido el conjunto ‘cardenal’ y su gusto por los técnicos uruguayos y argentinos, sin embargo, el nombre de César Farías tomó fuerza en las últimas horas por un rumor de que estaba en Bogotá negociando su llegada.
