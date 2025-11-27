Santa Fe confirmó la lesión de Harold Santiago Mosquera

Independiente Santa Fe confirmó este jueves 27 de noviembre la lesión que sufrió Harold Santiago Mosquera en el partido del pasado martes frente a Deportes Tolima en el estadio El Campín. El delantero tuvo que abandonar el campo por molestias musculares que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico.

La lesión que tiene Harold Santiago Mosquera

Tras los exámenes médicos correspondientes, el club informó que “el jugador Harold Santiago Mosquera presenta un desgarro parcial (grado 2) del bíceps femoral izquierdo”. La lesión explica la molestia evidente que mostró el atacante al momento de pedir el cambio.

Santa Fe también indicó que “el jugador ya se encuentra en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución”. Con este parte, el club no entregó una incapacidad exacta, pero la lesión suele requerir varias semanas de recuperación.

La situación ha generado especial atención porque, una vez finalizado el partido ante Tolima, Mosquera dejó una polémica frase al afirmar que posiblemente había jugado su último partido con Santa Fe. Sus palabras reavivaron las dudas sobre su futuro inmediato.