Santa Fe confirmó la lesión de Harold Santiago Mosquera
El delantero salió resentido del partido ante Deportes Tolima por la tercera fecha de cuadrangulares.
Independiente Santa Fe confirmó este jueves 27 de noviembre la lesión que sufrió Harold Santiago Mosquera en el partido del pasado martes frente a Deportes Tolima en el estadio El Campín. El delantero tuvo que abandonar el campo por molestias musculares que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico.
La lesión que tiene Harold Santiago Mosquera
Tras los exámenes médicos correspondientes, el club informó que “el jugador Harold Santiago Mosquera presenta un desgarro parcial (grado 2) del bíceps femoral izquierdo”. La lesión explica la molestia evidente que mostró el atacante al momento de pedir el cambio.
Santa Fe también indicó que “el jugador ya se encuentra en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución”. Con este parte, el club no entregó una incapacidad exacta, pero la lesión suele requerir varias semanas de recuperación.
La situación ha generado especial atención porque, una vez finalizado el partido ante Tolima, Mosquera dejó una polémica frase al afirmar que posiblemente había jugado su último partido con Santa Fe. Sus palabras reavivaron las dudas sobre su futuro inmediato.
El atacante de 30 años es considerado uno de los futbolistas más influyentes del plantel, por lo que su ausencia representa un golpe deportivo para el club en plena fase decisiva del semestre.
Diversas versiones han señalado que Mosquera tendría un preacuerdo con América de Cali para convertirse en jugador escarlata a partir de 2026, por un contrato inicial de dos años.
Si se confirma su salida, Santa Fe no solo perdería a uno de sus referentes ofensivos, sino que también deberá acelerar la búsqueda de un reemplazo para la próxima temporada.
Por ahora, el club espera la evolución del atacante mientras continúa avanzando en la planificación deportiva del 2026, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el futuro de uno de sus jugadores más determinantes.
