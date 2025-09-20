Actualizado:
Sáb, 20/09/2025 - 18:07
Santa Fe confirmó lo mejor para la final de la Liga: regresó referente
Santa Fe se refuerza para la final de la Liga BetPlay con referente que había sufrido grave lesión.
Cada vez falta menos para que llegue a su fin una nueva edición de la Liga BetPlay Femenina en la que los protagonistas son Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, escuadras que se enfrentan por tercera ocasión en otra final de la competencia.
El partido de ida ya se llevó a cabo en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, casa de las 'leonas' en donde lograron imponerse por la mínima diferencia tras un gol de Katherine Valbuena. Santa Fe llegará a la ciudad de Cali con la ventaja en el marcador global, pero también con un regreso importante para la parte anímica y táctica, Gabriela Huertas, capitana del club que se recuperó de su lesión y quiere levantar un título más con el equipo.
Gabriela Huertas vuelve a ser convocada por Santa Fe para la final de la Liga BetPlay
El equipo comandado por Omar Ramírez ha sufrido más de lo esperado, pero finalmente puede volver a soñar con la obtención de un nuevo título que agrande su palmarés. Llega la oportunidad de vencer en una final a Deportivo Cali y de ilusionarse con la Copa Libertadores, sueños que se pueden materializar con la ayuda de Gabriela Huertas, quien parece ya haberse recuperado de su lesión.
Independiente Santa Fe confirmó en la fase del todos contra todos la baja sensible de la volante Gabriela Huertas para el resto de la temporada tras sufrir una lesión en su rodilla izquierda durante el partido frente a Junior, disputado por la Liga BetPlay Femenina.
'Gabi' cumplió con su respectivo proceso de recuperación, pasaron varios meses de ausencia e intenso trabajo, pero logró llegar para el partido más importante de la competencia, la gran final ante Cali. Ramírez dio a conocer un parte alentador sobre la jugadora y finalmente se pudo ver su nombre en la lista de jugadoras convocadas para este último enfrentamiento.
Este es el listado de viajeras para la Final Vuelta de la Liga Femenina BetPlay.— Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 20, 2025
𝙐𝙣𝙞𝙙𝙖𝙨 𝙚𝙨 𝙡𝙖 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖 🇮🇩#VamosSantaFe 🦁 pic.twitter.com/M4zXFT7dfc
¿Cuándo jugará Santa Fe la Copa Libertadores?
La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre.
El campeón de la Liga BetPlay y representante Colombia 1 quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile. Mientras que el representante 2 está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.
Antena 2