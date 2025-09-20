Santa Fe confirmó lo mejor para la final de la Liga: regresó referente

Cada vez falta menos para que llegue a su fin una nueva edición de la Liga BetPlay Femenina en la que los protagonistas son Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, escuadras que se enfrentan por tercera ocasión en otra final de la competencia.

El partido de ida ya se llevó a cabo en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, casa de las 'leonas' en donde lograron imponerse por la mínima diferencia tras un gol de Katherine Valbuena. Santa Fe llegará a la ciudad de Cali con la ventaja en el marcador global, pero también con un regreso importante para la parte anímica y táctica, Gabriela Huertas, capitana del club que se recuperó de su lesión y quiere levantar un título más con el equipo.

Gabriela Huertas vuelve a ser convocada por Santa Fe para la final de la Liga BetPlay

El equipo comandado por Omar Ramírez ha sufrido más de lo esperado, pero finalmente puede volver a soñar con la obtención de un nuevo título que agrande su palmarés. Llega la oportunidad de vencer en una final a Deportivo Cali y de ilusionarse con la Copa Libertadores, sueños que se pueden materializar con la ayuda de Gabriela Huertas, quien parece ya haberse recuperado de su lesión.

Independiente Santa Fe confirmó en la fase del todos contra todos la baja sensible de la volante Gabriela Huertas para el resto de la temporada tras sufrir una lesión en su rodilla izquierda durante el partido frente a Junior, disputado por la Liga BetPlay Femenina.