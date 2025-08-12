Dimayor anunció nueva fecha y horario del clásico Santa Fe vs Millonarios

Posiblemente el clásico bogotano entre Independiente Santa Fe y Millonarios de la Liga Betplay 2025-II es el que más ruido ha generado en lo corrido de este semestre debido a las dificultades que hubo para su realización y posteriormente para la reprogramación.

EL partido, que corresponde a la fecha 17, había sido adelantado para el 13 de agosto debido a que no había agenda en el estadio El Campín para ese entonces; sin embargo, hechos violentos entre reducidos sectores de las hinchadas hicieron que se postergara.

La Comisión Local de Fútbol de Bogotá sugirió postergar el evento deportivo por falta de garantías, y si bien Dimayor emitió un comunicado el viernes 8 de agosto informando el aplazamiento del partido, tres días después hubo una reunión en la que el presidente Carlos Mario Zuluaga sugirió que SÍ se jugara el miércoles 13 como estaba programado desde hace semanas.

No obstante, la reunión con el Secretario de Gobierno de Bogotá no dio frutos, y se mantuvo la decisión de aplazar el partido, atendiendo, entre otras cosas, que este lunes los futbolistas de ambos equipos tuvieron día libre y sería difícil para las plantillas preparar el juego con tan poco tiempo de anticipación.