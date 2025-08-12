Dimayor anunció nueva fecha y horario del clásico Santa Fe vs Millonarios
El partido no se disputará este miércoles 13 de agosto como estaba programado inicialmente.
Posiblemente el clásico bogotano entre Independiente Santa Fe y Millonarios de la Liga Betplay 2025-II es el que más ruido ha generado en lo corrido de este semestre debido a las dificultades que hubo para su realización y posteriormente para la reprogramación.
EL partido, que corresponde a la fecha 17, había sido adelantado para el 13 de agosto debido a que no había agenda en el estadio El Campín para ese entonces; sin embargo, hechos violentos entre reducidos sectores de las hinchadas hicieron que se postergara.
La Comisión Local de Fútbol de Bogotá sugirió postergar el evento deportivo por falta de garantías, y si bien Dimayor emitió un comunicado el viernes 8 de agosto informando el aplazamiento del partido, tres días después hubo una reunión en la que el presidente Carlos Mario Zuluaga sugirió que SÍ se jugara el miércoles 13 como estaba programado desde hace semanas.
No obstante, la reunión con el Secretario de Gobierno de Bogotá no dio frutos, y se mantuvo la decisión de aplazar el partido, atendiendo, entre otras cosas, que este lunes los futbolistas de ambos equipos tuvieron día libre y sería difícil para las plantillas preparar el juego con tan poco tiempo de anticipación.
Este martes 12, Independiente Santa Fe dio a conocer que el partido contra Millonarios ya tiene nueva fecha y horario, pues fuentes del equipo informaron a Antena 2 sobre estas. Además, la página proveedora de boletería para los juegos del equipo continuó la venta indicando un día y hora en específico para el clásico bogotano.
Nueva fecha y hora del clásico Santa Fe vs Millonarios
Finalmente el clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios por la fecha 17 se disputará el sábado 25 de octubre a las 6:20 p. m. en el estadio El Campín, ya que el escenario deportivo no fue arrendado para un concierto como se presumía.
Ya Dimayor hizo oficial la reprogramación del clásico de la fecha 17, e informó que a causa de esto el partido entre Deportes Tolima y Deportivo Cali se disputará ese mismo día pero a las 8:30 p. m en el Manuel Murillo Toro.
Habrá dos clásicos este semestre
Es menester recordar hay dos clásicos por semestre según el fixture de la Liga Betplay, por ende, Millonarios y Santa Fe se enfrentarán también por la fecha 10 del 'todos contra todos', en esa ocasión con el azul oficiando como local el sábado 6 de septiembre a las 8:30 de la noche.
La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar las siguientes modificaciones en la programación de la fecha 17 de la #LigaBetPlayDIMAYOR ll-2025.— DIMAYOR (@Dimayor) August 12, 2025
