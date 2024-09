Santa Fe confirmó sensibles bajas para la Liga: hay tiempo de recuperación

Sin duda alguna, Independiente Santa Fe ha logrado recuperar esa confianza que en ediciones pasadas de la Liga BetPlay había perdido, especialmente en condición de visitante. Dejó atrás los malos resultados fuera de El Campín y con Pablo Peirano ha mejorado considerablemente. Los cardenales salieron bien librados jugando con diez futbolistas ante Junior de Barranquilla casi todo el segundo tiempo.

No obstante, en ese partido ante el Junior en el Metropolitano Roberto Meléndez se conoció una dura noticia con el futuro de dos jugadores indiscutibles titulares en la formación ideal de Pablo Peirano. Empezando el compromiso, Andrés Mosquera Marmolejo achicó cuando Carlos Arturo Bacca buscaba definir en el área. El delantero ex Selección Colombia eludió al golero y definió sin dirección.

En esa acción, Andrés Mosquera Marmolejo quedó tendido en el suelo y no pudo volver al partido como se pretendía. Juan Daniel Espitia reemplazó al golero que fue atendido por el cuerpo médico de Santa Fe. Pablo Peirano sorprendió en el entretiempo con la salida de Marcelo Ortiz que no jugó el segundo tiempo.

Uno de los indiscutibles titulares para el uruguayo es el argentino Marcelo Ortiz, quien sufrió una lesión muscular durante la primera parte del compromiso ante el Junior. Santa Fe confirmó en la semana el panorama con los dos futbolistas habituales inicialistas en la institución.

LESIONES DE ANDRÉS MOSQUERA MARMOLEJO Y MARELO ORTIZ: DURACIÓN DE RECUPERACIÓN

David Ramírez Pisciotti tuvo que entrar por Marcelo Ortiz en el segundo tiempo y en las redes sociales de Santa Fe, confirmaron que, “Andrés Mosquera Marmolejo presentó una lesión muscular de bíceps femoral izquierdo”, mientras que Ortiz, “presentó lesión muscular de isquiotibial derecho. Los jugadores se encuentran en proceso de recuperación y la incapacidad se evaluará según evolución”.

Como es tendencia en Santa Fe, dejan la incertidumbre sobre el tiempo de recuperación de los jugadores que están en el departamento médico. Sin embargo, Pablo Peirano habría dado a entender que no podrán estar por las próximas tres semanas.

Justamente, entre lo negativo en este panorama por los lesionados, Santa Fe no sufrirá mucho sin Marcelo Ortiz ni Andrés Mosquera Marmolejo, dado que el calendario los ayuda. Los próximos dos partidos serán aplazados, dado que oficiarán de local y El Campín no está en uso. Mientras que su próximo juego de visitante será ante Fortaleza que no podrá usar el Metropolitano de Techo.