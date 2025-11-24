Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 18:51
Santa Fe confirmó una lesión y se perdería el resto de la Liga Betplay
El Rojo sigue en la pelea por la revalidación del título conseguido a mitad de año.
Independiente Santa Fe recibió una nueva preocupación médica en pleno desarrollo de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II. El delantero Ángelo Rodríguez podría perderse lo que queda de la competencia.
El atacante de 36 años se había lesionado en la primera fecha del grupo B, durante la derrota 1-0 ante Atlético Bucaramanga, en un duelo que se definió con el gol de Luciano Pons al minuto 16.
Rodríguez sintió la molestia pocos minutos después de ingresar al campo y, aunque inicialmente no hubo diagnóstico oficial, el club confirmó este lunes 24 de noviembre la gravedad del problema físico.
Santa Fe confirmó la lesión de Ángelo Rodríguez
En su parte médico, Santa Fe informó: “Ángelo Rodríguez presenta un esguince de ligamento colateral medial de la rodilla derecha”, lesión que suele requerir varias semanas de recuperación.
El comunicado añadió que el jugador “ya se encuentra en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución”, lo que hace prever que su regreso podría tardar más allá del cierre del cuadrangular.
La baja de Rodríguez obliga al cuerpo técnico a reorganizar el frente de ataque, pues si bien Ángelo no es titular, era una alternativa interesante; además, Jorge Luis Ramos, el otro delantero, también está lesionado.
Tras la derrota ante Bucaramanga, el conjunto bogotano reaccionó y superó 3-0 a Fortaleza en la segunda jornada, resultado que lo devolvió a la disputa por el liderato del grupo B.
Ahora, Santa Fe se prepara para enfrentar a Deportes Tolima en la tercera fecha, duelo determinante en el que no podrá contar con Rodríguez y deberá recurrir a otras variantes ofensivas.
