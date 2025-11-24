Santa Fe confirmó una lesión y se perdería el resto de la Liga Betplay

Independiente Santa Fe recibió una nueva preocupación médica en pleno desarrollo de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II. El delantero Ángelo Rodríguez podría perderse lo que queda de la competencia.

El atacante de 36 años se había lesionado en la primera fecha del grupo B, durante la derrota 1-0 ante Atlético Bucaramanga, en un duelo que se definió con el gol de Luciano Pons al minuto 16.

Rodríguez sintió la molestia pocos minutos después de ingresar al campo y, aunque inicialmente no hubo diagnóstico oficial, el club confirmó este lunes 24 de noviembre la gravedad del problema físico.

Santa Fe confirmó la lesión de Ángelo Rodríguez

En su parte médico, Santa Fe informó: “Ángelo Rodríguez presenta un esguince de ligamento colateral medial de la rodilla derecha”, lesión que suele requerir varias semanas de recuperación.