Jue, 16/10/2025 - 20:39
Santa Fe contaría con 'ventaja' para el cierre de la Liga Betplay
Santa Fe busca defender su título como campeón de Colombia.
Sigue adelante la definición del todos contra todos de la Liga Betplay en el segundo semestre del 2025 y lo cierto es que el actual campeón del fútbol colombiano, Santa Fe, no quiere quedarse fuera de la fiesta de los cuadrangulares finales.
Pese a contar con un rendimiento irregular, el cuadro Cardenal se mantiene en puestos de clasificación de la Liga Betplay pues el León se encuentra en la octava casilla con 20 puntos y un compromiso pendiente, siendo esto una ventaja para mejorar ubicación dentro de los ocho mejores del campeonato.
Cierre de Liga 'soñado' para Santa Fe
Sin duda, las últimas fechas del todos contra todos suelen estar cargadas de emoción por la definición de los últimos cupos, así como de los clubes que serán cabeza de serie y por ende, obtendrán la ventaja deportiva para las finales del torneo. Es por esto que Santa Fe sonríe, pues los dirigidos por Pacho López disputarán las dos últimas fechas del torneo en casa, siendo una 'ventaja' para conseguir sumar puntos determinantes en la tabla de posiciones.
De esta forma, Santa Fe enfrentará al Deportivo Cali y a Alianza en El Campín como parte de los enfrentamientos de la jornada 19 y 20 del todos contra todos. Además, los Cardenales también deberán enfrentar a Boyacá Chicó, Medellín, Millonarios y Junior como parte del calendario restante en el torneo local.
Mejoras en Santa Fe para el cierre de la Liga
Recientemente, Santa Fe perdió en casa ante Llaneros y Pacho López, entrenador del equipo, habló en rueda de prensa sobre esta dura caída del club en el camino y, aunque asumió la culpa también habló de cambios para el resto del torneo.
“Cuando perdemos no me gusta mirar los números. Sacar excusas tampoco me gusta. Hemos recibido seis goles en dos partidos y tenemos que hacer más, detallar más. El rival se prepara para enfrentar al campeón, se entrega y no estamos previendo todo lo que debemos prever. Hace parte de mi responsabilidad y de mi cuerpo técnico”, destacó en rueda de prensa.
