Santa Fe contaría con 'ventaja' para el cierre de la Liga Betplay

Cierre de Liga 'soñado' para Santa Fe

Sin duda, las últimas fechas del todos contra todos suelen estar cargadas de emoción por la definición de los últimos cupos, así como de los clubes que serán cabeza de serie y por ende, obtendrán la ventaja deportiva para las finales del torneo. Es por esto que Santa Fe sonríe, pues los dirigidos por Pacho López disputarán las dos últimas fechas del torneo en casa, siendo una 'ventaja' para conseguir sumar puntos determinantes en la tabla de posiciones.

Le puede interesar: Cali tomó decisión con el equipo femenino a horas de la final de Libertadores

De esta forma, Santa Fe enfrentará al Deportivo Cali y a Alianza en El Campín como parte de los enfrentamientos de la jornada 19 y 20 del todos contra todos. Además, los Cardenales también deberán enfrentar a Boyacá Chicó, Medellín, Millonarios y Junior como parte del calendario restante en el torneo local.