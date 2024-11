Santa Fe corre peligro en los cuadrangulares: jugador fue sancionado

Llegó la hora de la verdad en la Liga BetPlay 2024-II en busca de empezar a definir a los dos finalistas del segundo semestre y al campeón de fin de año. Independiente Santa Fe cerró una fase regular con creces quedándose con el liderato después de las 19 jornadas sumando 37 unidades igualando con América de Cali.

El sorteo emparejó al cuadro cardenal con Atlético Nacional, Millonarios y Deportivo Pasto. Un grupo que probará realmente a Santa Fe que espera arrancar con victoria el debut en esta siguiente instancia. Los dirigidos por Pablo Peirano recuperan fichas importantes para los cuadrangulares, además de un club que ya está estructurado a la perfección semana tras semana.

Vea también: Santa Fe suma un 'refuerzo' para debutar ante Nacional por cuadrangulares

Por un lado, Pablo Peirano podrá contar con jugadores que no pudieron estar en la última jornada ante Jaguares de Córdoba en donde se iba a definir el liderato cardenal. Hugo Rodallega, Andrés Mosquera Marmolejo y Daniel Torres pagaron fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas y reaparecieron en la convocatoria.

SENSIBLE BAJA PARA INDEPENDIENTE SANTA FE EN LOS CUADRANGULARES

Aunque recupera fichas importantes, Pablo Peirano no podrá contar con dos jugadores vitales en la zaga defensiva. Por un lado, no estará Julián Millán que se sigue recuperando de una lesión de isquiotibial derecho, al igual que Harold Santiago Mosquera, e Iván Scarpeta que no estará por tarjeta roja recibida contra Jaguares.

Una torpeza del zaguero cartagenero que agredió a un contrario en el suelo que significó la tarjeta roja. La DIMAYOR, en la última resolución del Comité Disciplinario confirmó la sanción de Iván Scarpeta para los cuadrangulares semifinales. Dado que fue expulsión directa, el central no podrá estar en las próximas dos jornadas con Independiente Santa Fe.

Le puede interesar: Santa Fe renovó a tres importantes antes de los cuadrangulares

En ese orden de ideas, Scarpeta se perderá los partidos contra Atlético Nacional y el clásico ante Millonarios por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales. Además de la sanción deportiva, le impusieron una multa de $563,000. Afortunadamente, Pablo Peirano recuperó a un defensor como lo es Facundo Agüero que regresó a la convocatoria de Santa Fe.

Para este compromiso ante Nacional en el debut en cuadrangulares, Pablo Peirano saldrá seguramente con línea de cuatro en la zaga defensiva, puesto que solo tiene tres centrales y Facundo Agüero debería arrancar como suplente para no recaer en una lesión.