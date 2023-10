Hubert Bodhert fue de frente contra la directiva y cuestionó a la hinchada de Santa Fe

Hubert Bodhert se fue de Independiente Santa Fe en medio de la polémica tars la goleada ante Águilas Doradas. El entrenador cartagenero dejó la casa cardenal por los malos resultados y su poco entendimiento con el entorno del cuadro cardenal.

Tras su marcha del expreso rojo, el estratega habló sobre el impacto que tuvo su proceso en el equipo bogotano. El DT habló sobre su paso por el club y el poco apoyo que recibió por parte de varios sectores del club.

Para el entrenador fue evidente que nunca logró hacer una comunión total para salir adelante con el equipo. Desde varios sectores de la hinchada y parte de la directiva siempre hubo dudas sobre lo que podía ser su rendimiento en el club.

Lea también: Rodallega reaccionó a la salida de Hubert Bodhert de Santa Fe: "No hay de otra"

Tras salir del conjunto bogotano, el técnico habló sobre varias situaciones vividas al interior del equipo. Para el ex jefe del banquillo cardenal, uno de los primeros problemas fue la falta de reconocimiento a lo conseguido

“Hoy hay molestia por todo en Santa Fe. Ganamos el primer partido y no se habló de la victoria. Nunca se quiso reconocer nada. Ganamos el clásico y no se le dio importancia. Se fue generando un ambiente que no fue bueno y que desencadenó en esta situación. Ojalá las cosas mejoren para que todo vuelva a la normalidad”, dijo el entrenador cafetero.

El técnico no perdonó nada y apuntó que dejó al equipo clasificado independientemente al juego o estilo: “Al final de esto van a revisar los puntos, si estás clasificado. Mañana, más adelante, no es si jugaste bonito o feo. Nosotros tuvimos un Santa Fe donde siempre debe estar un equipo de esta talla, en los 8. Uno en el camino va mejorando cosas. A la salida mía, al equipo lo dejé clasificado”.

Finalmente, el DT apuntó que en la interna del grupo no sucedió nada extraño: “Con los jugadores no pasó algo, la prensa la interpretó de alguna manera. Di mi punto de vista, cuál fue mi intención. Al interior de nosotros lo entendimos y seguimos adelante. No paramos porque si hubiese conflicto y dificultad, hasta ahí hubiéramos llegado”, dijo en diálogo con 'Caracol'.

Le puede interesar: [Galería] Hinchas de Santa Fe alzan la voz: protesta enfrente de la sede administrativa

Por ahora, Santa Fe ya trabaja bajo las órdenes de Gregorio Peirano. El conjunto cardenal tendrá un trabajo complicado en la búsqueda de llegar a los cuadrangulares de la Liga Betplay.