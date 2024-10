Peirano señaló culpables tras la derrota de Santa Fe en el clásico: "No hay consuelo"

Independiente Santa Fe sufrió una dura derrota en la Liga Betplay en el clásico ante Millonarios. El elenco dirigido por Pablo Peirano cayó 1-0 en el duelo ante los embajadores y se quedó con 29 puntos con 15 partidos disputados en lo que va del torneo.

Tras terminar el compromiso, el entrenador del conjunto cardenal habló en conferencia de prensa sobre lo que fue el partido. Sin embargo, una de las puntualidades del entrenador uruguayo fueron los errores de su equipo y el manejo del compromiso.

El estratega del elenco rojo manifestó que su equipo tuvo fallos puntuales que pudieron costar caro Sin embargo, el DT apuntó que la plantilla ha hecho un buen trabajo y los resultados han sido bastante positivos en medio de una campaña exigente.

Sensaciones del partido

“El partido, sacando el resultado que no es positivo, el funcionamiento fue correcto. Manejamos las situaciones de gol más claras del partido. En nuestro mejor momento, el rival convirtió. Todo el equipo estuvo muy bien. Solo es el resultado que nos duele mucho”,

Errores de Santa Fe.

“Faltó el haber concretado las situaciones de gol que teníamos. De lo que trabajamos y estudiamos al rival, los controlamos en su ofensiva. Les generamos profundidad por las bandas. El primer tiempo fue más parejo que el segundo. Tuvimos las mejores opciones. No hay consuelo porque el resultado es 0-1 (…) Vamos a seguir confiando y trabajando porque queda mucho”.

Problemas para ganar en casa

“Depende de dónde se mire. Cuestan los partidos de local, los de visita. Hemos sacado puntos. Hoy no fue, no lo tuvimos, pero no es que al equipo le cueste. Son todos juegos muy duros, la liga es así. No es que Santa Fe se presenta de una manera cuando esté de local o visitante. Sabemos la forma en que trabajamos, estamos convencidos. Tener 11 partidos invictos es muy buen (…) Hay que seguir porque no nos gusta estar en el piso nunca”.

Importancia de la pelota quieta

“No tuvimos la precisión de colocar una buena pelota y ser efectivos. Tuvimos 7 tiros de esquina a favor y en uno solo tuvimos la posibilidad. Hay que seguir trabajando, insistiendo. No fuimos efectivo en el movimiento, nos ganaron en el juego área”.

Santa Fe se alista ahora para lo que será su siguiente partido por Liga Betplay. El elenco cardenal se verá las caras con América el próximo domingo en la fecha 18 del FPC.