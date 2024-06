Peirano confirmó dura decisión en Santa Fe tras perder la final ante Bucaramanga

Independiente Santa Fe se quedó con las manos vacías en la fina de la Liga Betplay. El conjunto cardenal derrotó 3-2 a Bucaramanga e igualó la serie a tres, pero cayó en los penales ante los santandereanos. Por ello, los ánimos en la casa cardenal terminaron bastante bajos.

Después de acabar el partido y con el cuadro visitante en medio del festejo, el entrenador del león bogotano habló de lo que fue el juego por el título. El DT señaló como vivió cada momento y sus reflexiones tras lo sucedido en la noche de este 15 de junio en El Campín.

Pablo Peirano reveló como fueron sus sensaciones luego de perder la final. El técnico habló sobre lo que viene para el futuro y definió su continuidad al mando de Independiente Sata Fe en el segundo semestre de la Liga Betplay.

Continuidad en el equipo y las sensaciones del partido

"A los muchachos nada de reproches, nada de culpas; al revés. Nos miramos todos a los ojos en el vestuario, cerramos una charla con aplausos porque todos hicimos un esfuerzo máximo para llegar a esta instancia. No se puede mirar para abajo, por supuesto que no estamos contentos, es prepararnos para la que viene, pasar el momento porque esto continúa. Más allá de no lograr el objetivo final y hay cosas que van más allá del resultado que valoro como entrenador y en esa línea vamos a continuar", dijo inicialmente el entrenador uruguayo.

Balance del partido

"Con respecto al balance, primero nos abraza una tristeza por no conseguir el objetivo, pero al mismo tiempo nos sentimos orgullosos de la instancia que vivimos. Durante el partido muy cambiante, los goles del rival nos pegaron, pero nos supimos reponer y meternos en el partido más rápido, intentamos de todas las maneras. En la tanda de los penaltis se nos fue, pero orgulloso, no estoy acostumbrado a bajar la cabeza, el grupo está dolido, pero a pasar el momento y pensar en lo que viene".

El estado de la cancha

"El tema de la cancha es para los dos igual, la posibilidad es para los dos equipos por igual. Sinceramente, hay orgullo y estar a cargo de estos muchachos es algo que no tiene explicación"

Plan de trabajo a futuro

"Desde la manera en qué llegué el año pasado a cómo terminamos es ahora muy distinto, estoy feliz en el lugar donde me toca trabajar con todo el grupo de trabajo, siento una feliz enorme de estar en institución, desde el primer momento el objetivo era este, disputar, poner a Santa Fe en lo más alto, hicimos todos lo posible y se nos va en la tanda de penaltis, pero muy orgulloso con la cabeza levantada. No necesito que me pase alguien la mano para que pase a darme un consuelo, no necesito eso, todos sabemos lo queremos y vamos a seguir por esa línea".

Por ahora. Santa Fe se irá a un periodo vacacional de un par de semanas. El equipo regresará a entrenamientos en los primeros días de la semana inicial de julio. los cardenales deberán buscar revancha en la Liga y Copa Betplay.