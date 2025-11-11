Santa Fe definió renovaciones para la Libertadores: ¿Quién hace falta?

La semana llegó con todo para Independiente Santa Fe después de sumar tres puntos vitales en busca de seguir con esperanzas e ilusiones de clasificar a los cuadrangulares semifinales. El gol de Harold Santiago Mosquera de manera agónica frente al Deportivo Cali dio un respiro.

Pese a esto, después del golazo del extremo cardenal, la mala noticia apareció con la posible baja de Harold Santiago Mosquera, dado que su renovación se estancó por la pretensión de dinero que pedía el jugador. Eduardo Méndez reveló en Antena 2 que sí hubo acercamientos, pero que es una cifra impagable para el club.

Sin embargo, hace algunos meses llegó una buena noticia para la institución gracias a la renovación de Omar Fernández Frasica que estará en la Copa Libertadores de 2026 y el lunes 10 de noviembre, Christian Mafla renovó hasta junio de 2027 y Hugo Rodallega hasta diciembre de 2026. La base se va blindando poco a poco.

Además de estos tres jugadores, Eduardo Méndez estuvo este martes 11 de noviembre en diálogo con Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores en donde indicó cuáles jugadores faltan por definir la extensión contractual, dado que uno de los pilares de la Copa Libertadores será mantener la base.

¿CÓMO VA EL TEMA DE LAS RENOVACIONES PARA LA COPA LIBERTADORES?

Tras las primeras renovaciones de jugadores, Eduardo Méndez afirmó que lo de Harold Santiago Mosquera es imposible. Hubo contraoferta, pero las cifras son inalcanzables para extender su contrato. La vida sigue, y seguirá sin uno de los referentes como Mosquera, por lo cual, Hugo Rodallega, Omar Fernández Frasica y Christian Mafla estarán comprometidos con el proyecto y con la Copa Libertadores.

Eduardo Méndez indicó cómo va el tema de las otras extensiones contractuales afirmando que, “tenemos una base importante, lo que es el arquero, los dos arqueros tienen contratos vigentes, los centrales todos en su totalidad tienen contratos, en el mediocampo, Ewil Murillo, Yilmar Velásquez, Jhojan Torres, todos”.

Entre las líneas, sí hay uno que otro que no ha definido su continuidad, pero Eduardo Méndez sentenció que le hace falta dialogar con ellos, “me falta sentarme a hablar con Daniel Torres. La defensa toda está completa, solo falta Perlaza (Elvis), el equipo está apto para jugar el próximo año que digamos es la continuidad que queríamos y los refuerzos”.

Sobre esto, aseveró que, “a más tardar la próxima semana tenemos un técnico para que comience a trabajar el 10, 12 de diciembre y con las personas que vengo hablando estamos analizando los refuerzos que hay que traer”.

En ese sentido, la prioridad en estos momentos es blindar a toda la base, sin contar a Harold Santiago Mosquera que ya es un caso cerrado y aparte. Solo faltan Daniel Torres y Elvis Perlaza como los únicos que faltan por definir sus continuidades. A ese grupo de jugadores se le añadirán fichajes que ya se están preparando con el entrenador que pueda llegar.

Con esto, seguramente, Santa Fe estará anunciando entrenador a mediados de noviembre, y, a partir de ese momento se filtrarán los nombres de jugadores con la prioridad de fichar futbolistas de categoría para la Copa Libertadores que, Eduardo Méndez sentenció que es la primera prioridad en el 2026.