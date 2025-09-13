Santa Fe descartó dos jugadores: firmaron en una exótica liga de Europa

Vivos en la Copa BetPlay y en la Liga BetPlay cerca de posiciones de clasificación para los cuadrangulares, Independiente Santa Fe espera cerrar de gran manera la fase regular. Con una nómina corta, el cuadro bogotano necesita revalidar lo hecho en el primer semestre y apostar a conseguir un nuevo título.

Con un equipo donde se combina la veteranía de líderes como Daniel Torres, Hugo Rodallega, Elvis Perlaza, Andrés Mosquera Marmolejo, entre otros, Santa Fe también ha tenido jugadores jóvenes que ha llevado Jorge Bava con calma. Tomás Molina, Martín Palacios, del que hay muy buenas referencias, Marlon Balanta, Kevin Chaverra y Weimar Asprilla se han sumado como futbolistas para tener en cuenta para el futuro.

En ese sentido, y sin mucho lugar en la plantilla, Independiente Santa Fe decidió enviar en condición de cedido a dos joyas que tiene el club. Se trata de William Ovalle y Sebastián Bonilla, ambos de 20 años. El extremo Ovalle, que ya ha sumado una que otra convocatoria y ha tenido minutos y el volante Bonilla seguirán jugando juntos, pero esta vez en Europa.

SANTA FE PRESTÓ A DOS JOYAS AL FÚTBOL DE ARMENIA

De acuerdo con Mariano Olsen, Santa Fe definió el futuro de dos joyas, William Ovalle de 20 años, y Sebastián Bonilla, volante con la misma edad jugarán en el FC VAN de la Liga Premier de Armenia. Ambos jugadores estarán en la exótica liga armenia un año con opción de compra.

Por fortuna para los dos jugadores, tanto Ovalle como Bonilla ya fueron inscritos por el FC VAN. Solo les queda esperar por el tema de la Visa para poder viajar a Armenia y ser de la partida en el siguiente encuentro. Los juveniles sumarán la primera experiencia jugando en Europa.

En ese sentido, Santa Fe espera sacar el provecho de su cantera. La idea es que puedan jugar en Europa y lleguen con regularidad para el 2026 en dado caso de que el club los quiera de vuelta. Si no, William Ovalle y Sebastián Bonilla se quedarían en Armenia en dado caso de que el FC VAN quiera pagar la opción de compra.