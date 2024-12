Santa Fe destapa la verdad por supuestas amenazas a esposa de Kevin Londoño: "es una disculpa"

Sin duda, el caso entre Kevin Londoño y Santa Fe es uno de los más polémicos de los últimos días en el fútbol colombiano.

Por medio de su cuenta de Instagram, Kevin Londoño habló sobre algunas amenazas que ha recibido por parte de la afición del club al manifestar su deseo de no volver a ser parte del equipo.

"Este tema ya pasó a otro nivel dado que mi esposa fue intimidada en la ciudad de Bogotá por dos personas que vestían prendas de Santa Fe, la abordaron con arma blanca y le dijeron que si yo volvía a Santa Fe me iban a hacer daño a mí y a mi familia, debo hacerlo por este medio, ya que le manifesté al presidente lo sucedido y no he recibido respuesta alguna", puede leerse en el mensaje.

"Ya estamos tomando cartas en el asunto de manera legal, por la tranquilidad mía y de mi familia… Espero que el presidente de Santa Fe pueda cumplir su palabra, ya que no hubo una compra de mis derechos y se dé la terminación de contrato por el bien mío y de mi familia", concluyó.

Ahora, el mismo presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, habló en Palabras Mayores de Antena 2 con Carlos Antonio Vélez y aclaró la situación no sin antes dar contexto sobre como inició el conflicto.

"Tiene contrato con nosotros hasta el 2026. Tiene que presentarse el 16 de diciembre con Santa Fe. El día del partido contra Pasto yo me acerqué y le dije que no hablara mal del equipo, que respetara al equipo porque no era prudente. El jugador se ofendió y manifestó que primero le pagara lo que estaba debiendo", reconoció el presidente.

"En un cruce de palabras manifestó que canceláramos el contrato, pero eso es imposible porque yo hago cumplir los contratos y de unos días para aquí ha dicho que le están amenazando a la esposa", agregó.

Además, el directivo añadió, "Me dicen que ayer llamó a decir que escuchara unos audios que él me había dejado y no lo he hecho. Acolfutpro es testigo de esto. Yo creo que es una disculpa para terminar el contrato. Yo tengo audios donde él habla mal de sus compañeros de trabajo y todo".