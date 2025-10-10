Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 13:40
Santa Fe dio detalles de la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo
El guardavallas antioqueño será remplazado con Weimar Asprilla, el mejor refuerzo del León para el semestre en curso.
Independiente Santa Fe emitió un comunicado pasado el mediodía de este viernes 10 de octubre de 2025 en el cual informó sobre la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo, arquero que oficia habitualmente como titular.
Puede leer: Carlos Darwin Quintero saldrá de Pereira y jugará en otro club del FPC
En nacido en Carepa (Antioquia), quien llegó de Independiente Medellín a inicios de 2024, tenía antecedentes de lesiones constantes y duraderas, sin embargo en el León no había tenido mayores inconvenientes de este tipo.
¿Cuál es la lesión de Mosquera Marmolejo?
Pues bien, el departamento médico de Santa Fe, luego de someter a Mosquera Marmolejo a exámenes médicos, confirmó que el futbolista padece una lesión muscular del gastrocnemio medial de la pierna izquierda, y ya se encuentra en proceso de recuperación.
Las molestias físicas del guardameta santafereño se presentaron durante una sesión de entrenamiento, pues recientemente Mosquera Marmolejo no ha tenido actividad. La última vez que actuó en un partido oficial fue el domingo 28 de septiembre frente a La Equidad.
Tiempo de incapacidad de Andrés Mosquera Marmolejo
Además, Santa Fe informó que el tiempo de incapacidad de Marmolejo se determinará acorde a su evolución, pero en primer momento se podría afirmar que el futbolista estará por fuera al menos durante dos semanas.
En consecuencia, el portero de Santa Fe para los partidos venideros será Weimar Asprilla, quien ha respondido bien cuando ha oficiado como titular tanto en Liga como en Copa Betplay.
Le puede interesar: Definido el calendario UCI World Tour 2026: carreras y fechas
Asprilla seguramente atajará los partidos contra Llaneros en El Campín (12/10), Boyacá Chicó en La Independencia (17/10), Independiente Medellín en el Atanasio Girardot (20/10), y posiblemente el clásico capitalino frente a Millonarios (25/10).
Eso sí, con el paso de los días habrá más notificaciones sobre el estado de salud de Andrés Mosquera Marmolejo, pues podría regresar antes de lo esperado en caso de que su recuperación sea satisfactoria.
¡Pronta recuperación Marmo! 🦁 https://t.co/M85qxwEouO— Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 10, 2025
Fuente
Antena 2