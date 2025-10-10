Santa Fe dio detalles de la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo

Independiente Santa Fe emitió un comunicado pasado el mediodía de este viernes 10 de octubre de 2025 en el cual informó sobre la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo, arquero que oficia habitualmente como titular.

En nacido en Carepa (Antioquia), quien llegó de Independiente Medellín a inicios de 2024, tenía antecedentes de lesiones constantes y duraderas, sin embargo en el León no había tenido mayores inconvenientes de este tipo.

¿Cuál es la lesión de Mosquera Marmolejo?

Pues bien, el departamento médico de Santa Fe, luego de someter a Mosquera Marmolejo a exámenes médicos, confirmó que el futbolista padece una lesión muscular del gastrocnemio medial de la pierna izquierda, y ya se encuentra en proceso de recuperación.

Las molestias físicas del guardameta santafereño se presentaron durante una sesión de entrenamiento, pues recientemente Mosquera Marmolejo no ha tenido actividad. La última vez que actuó en un partido oficial fue el domingo 28 de septiembre frente a La Equidad.