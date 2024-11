Santa Fe en problemas para cuadrangulares: perdería a dos referentes y se prenden alarmas

Pablo Peirano se puede dar el lujo de poner una nómina mixta para recobrar energías en la institución pensando en los cuadrangulares semifinales en donde esperará la suerte del sorteo. Sin embargo, el primer paso ya lo definió asegurando su entrada dentro de los ocho tras el empate con Atlético Nacional.

Fiel a la mentalidad uruguaya, seguramente, Pablo Peirano no quiere guardarse nada para la fiesta grande y, ante Once Caldas, América y Jaguares utilizará un plantel muy similar a lo que quiere ver en los cuadrangulares con la necesidad de no perder pisada frente a sus posibles rivales. Además, que el punto invisible está todavía en juego y es otra ilusión que podría acercar a los cardenales a una nueva final.

La intensidad de la Liga BetPlay y el calendario pueden complicar bastante a cada equipo que esté peleando por los cuadrangulares o por el descenso, pues, las lesiones pueden aparecer de la nada y efectivamente, eso sucedió con Independiente Santa Fe en la visita contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

Sobre los 23 minutos de la primera parte, Harold Santiago Mosquera salió con molestias musculares. Las alarmas se prendieron, pues, pidió cambio y salió en una pierna al banquillo aquejando dolencias. En el complemento, Julián Millán también tuvo que abandonar el campo de juego por algo similar y preocupan bastante en el departamento médico cardenal.

REVELAN PRIMER PARTE MÉDICO DE JULIÁN MILLÁN Y HAROLD MOSQUERA

Sin duda alguna, Harold Santiago Mosquera se ha convertido en un referente en este semestre. Sus goles y asistencias muestran que llegó en un excelente nivel y Santa Fe lo necesitará para los cuadrangulares. Lo de Julián Millán ya viene siendo tendencia, pese al penalti fallado en la final, es un pilar fundamental en la zaga defensiva y en el juego aéreo, de hecho, esa fue la vía para igualar.

En la transmisión de Win Sports, Sheyla García afirmó que se trataba de un pinchazo que sintió Mosquera en el posterior derecho. Un parte que generaba especulación, pero tranquilidad porque se pensaba lo peor por la forma como salió del campo de juego.

Este martes 5 de noviembre, Santa Fe hizo oficial el parte médico de los dos jugadores que abandonaron el terreno de juego por el mismo problema. Lesión muscular en el isquiotibial del muslo derecho. Además, agregan, “a los dos jugadores se les realizarán exámenes adicionales para confirmar la lesión y definir su proceso de rehabilitación”.

Una lesión grado 1 de isquiotibiales podría dejarlos afuera por dos semanas, pero esa sería la mejor suerte para Santa Fe, dado que se vienen cuadrangulares en noviembre y puede ser peor. El cuadro cardenal evaluará lo sucedido para descartar un problema mayor.