Santa Fe vs América - Liga Betplay 2025-II
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Lun, 10/11/2025 - 16:08

Santa Fe 'escarba' en América pensando en la Copa Libertadores

El León ya está asegurado en al fase de grupos del torneo continental tras ser campeón de Liga Betplay 2025-II.

Independiente Santa Fe tendría en la mira a Yerson Candelo como uno de sus posibles refuerzos para la temporada 2026, según versiones que circulan en el entorno del club. El futbolista, actualmente en América de Cali, podría cambiar de equipo al finalizar el año.

El interés del cuadro cardenal no es nuevo. Candelo ya había sonado para llegar a Santa Fe, pero las conversaciones no prosperaron. Ahora, con el equipo clasificado a la Copa Libertadores 2026, el panorama parece más favorable.

El jugador vallecaucano, de 33 años, se desempeña como lateral derecho o volante, y su experiencia es uno de los factores que más atrae a la dirigencia bogotana. Su capacidad para adaptarse a distintos sistemas tácticos lo convierte en una pieza versátil.

Estadísticas de Yerson Candelo en América

Durante 2025, Candelo ha disputado 32 partidos con América de Cali en 2025, en los que registra un gol y una asistencia, consolidándose como una de las piezas regulares del plantel escarlata.

Trayectoria de Yerson Candelo

Antes de su paso por América, el caleño vistió las camisetas de Deportivo Cali -club en el que se formó-, además de Atlético Nacional, Querétaro FC de México, el Aucas de Ecuador y el Criciúma de Brasil.

La amplia trayectoria de Candelo le ha permitido adquirir experiencia internacional, un punto que Santa Fe considera clave para su nuevo proyecto deportivo en donde aspira a llegar por lo menos a octavos de final de la Libertadores.

El conjunto bogotano, que sigue en búsqueda de un entrenador en propiedad, disputará la Copa Libertadores 2026 desde la fase de grupos, luego de consagrarse campeón de la Liga Betplay 2025-I.

Por ello, la dirigencia busca fortalecer el plantel con futbolistas de recorrido, y Yerson Candelo aparece como una de las principales alternativas para reforzar el costado derecho del campeón colombiano.

