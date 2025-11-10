Santa Fe 'escarba' en América pensando en la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe tendría en la mira a Yerson Candelo como uno de sus posibles refuerzos para la temporada 2026, según versiones que circulan en el entorno del club. El futbolista, actualmente en América de Cali, podría cambiar de equipo al finalizar el año.

El interés del cuadro cardenal no es nuevo. Candelo ya había sonado para llegar a Santa Fe, pero las conversaciones no prosperaron. Ahora, con el equipo clasificado a la Copa Libertadores 2026, el panorama parece más favorable.

El jugador vallecaucano, de 33 años, se desempeña como lateral derecho o volante, y su experiencia es uno de los factores que más atrae a la dirigencia bogotana. Su capacidad para adaptarse a distintos sistemas tácticos lo convierte en una pieza versátil.

Estadísticas de Yerson Candelo en América

Durante 2025, Candelo ha disputado 32 partidos con América de Cali en 2025, en los que registra un gol y una asistencia, consolidándose como una de las piezas regulares del plantel escarlata.