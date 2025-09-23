¿Santa Fe está buscando técnico?: “Tengo un poco de hojas de vida”

En medio de la Liga BetPlay y de la Copa BetPlay, competencias en las cuales Santa Fe todavía pelea por los títulos, apareció una información sorpresiva que dejó a todo el cuadro albirrojo frío. Desde Paraguay afirmaron que ya había un acuerdo entre Cerro Porteño y Jorge Bava para que el uruguayo sea el nuevo entrenador del ‘Ciclón’.

Vea también: Chile sufre contratiempo para el Mundial Sub-20: “No hubo interés”

Ante la cercanía con el juego entre Deportivo Independiente Medellín y Santa Fe el miércoles 24 de septiembre, había mucha más incertidumbre por el entrenador que dirigirá al cuadro cardenal en el Atanasio Girardot por su posible salida con destino a Paraguay. Por eso, Eduardo Méndez convocó una rueda de prensa para cerrar las dudas que había con este tema entre Jorge Bava y su posible vínculo con Cerro.

Eduardo Méndez indicó que en un 99%, Jorge Bava seguirá comprometido con el club, dado que le convence la Copa Libertadores de 2026. En un principio, el entrenador tiene contrato hasta finales del 2025, pero se podría renovar con base en resultados de este semestre. Además, el presidente dejó claro que Bava viajó a Medellín para dirigir el partido por la Copa BetPlay.

Sin embargo, ese uno por ciento podría dejar a Santa Fe sin entrenador. En la rueda de prensa, Eduardo Méndez fue consultado por si estaban en la búsqueda de un director técnico que pudiera reemplazar al uruguayo en el banquillo. Su respuesta fue clara.

EDUARDO MÉNDEZ; “ESTAMOS CENTRADOS EN AMPLIAR EL CONTRATO”

Bajo este panorama, el presidente del club afirmó que siempre llegan constantemente hojas de vida de distintos entrenadores que les gustaría llegar a Santa Fe, pero hoy por hoy, no es la prioridad, ni nunca lo fue pese a las alarmas prendidas por Cerro Porteño.

Le puede interesar: Grande de Estados Unidos le cerró la puerta a figura de Selección Colombia

“Tengo un poco de hojas de vida en mi celular. No necesito ni pensar, ahí están llegando, pero sin razón. Ahora no estamos buscando técnico, ahora estamos centrados en intentar ampliar el contrato”, cerró Méndez sobre la posibilidad de cambiar de entrenador.

En ese sentido, queda cada vez más claro que la necesidad no es hacer un cambio de dirección técnica, sino seguir confiando en Jorge Bava que también piensa en mantener su cargo y cumplir con lo que resta de su contrato hasta finales de 2025, con la urgencia de cerrar la renovación para que pueda estar en la Copa Libertadores.

EDUARDO MÉNDEZ SENTENCIÓ QUE BAVA ESTÁ COMPROMETIDO

La rueda de prensa inició con la tranquilidad de que dirigirá contra Medellín, dado que ya tomó sus cosas de trabajo y viajó con la delegación para afrontar la Copa BetPlay. En ese sentido, el presidente de Santa Fe afirmó que esto le demostró el compromiso que tiene el uruguayo hoy por hoy ante los rumores.

Lea también: Eduardo Méndez lo hizo oficial: ¿Qué pasará con Jorge Bava?

“Cuando él llega acá con su ropa, con su maletín para ir a Medellín, automáticamente mi pensamiento cambia. Descarta lo que están diciendo en Paraguay que llegaba el día de hoy o mañana”, de esa forma, se descarta que tome vuelo para Asunción y estará comprometido para el compromiso ante el cuadro ‘Poderoso’ por la ida de la Copa BetPlay.