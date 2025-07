Santa Fe ficharía a un ex Nacional y América para el 2025-2

El campeón de Colombia alista la defensa del título en el segundo semestre de 2025, y para ello Independiente Santa Fe realizará al menos cinco fichajes, apuntándole a jugadores que puedan ocupar varias posiciones en el terreno de juego. En las últimas horas se viene hablando de un volante-lateral.

Se conoció que Yerson Candelo está muy cerca de ser nuevo jugador de Independiente Santa Fe. El futbolista de 33 años ya tendría acuerdo de palabra con los Leones y en los próximos días viajaría a Bogotá para someterse a pruebas médicas y firmar el contrato en caso de que todo esté en orden.

Yerson Candelo saldrá de América y llegará a Santa Fe

El lateral derecho Yerson Candelo se viene desempeñando en América de Cali desde el año anterior en junio, sin embargo no ha tenido el desempeño esperado y se especula que la dirigencia no se pondría a su salida pese a que aún no ha acordado su salida.