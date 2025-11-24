Santa Fe ficharía un descarte de Millonarios: sería refuerzo para Libertadores

Mientras Independiente Santa Fe está en la pelea por sellar la clasificación para una nueva final de la Liga BetPlay, mucho se ha hablado del mercado de fichajes para el único club que en estos momentos tiene la clasificación definida para la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Vea también: Definida la final del Mundial sub 17: Máxima candidata quedó afuera

La idea de Eduardo Méndez, presidente de la institución es mantener la base con las renovaciones de jugadores como Hugo Rodallega, Christian Mafla, Omar Fernández Frasica, entre otros. De hecho, Méndez había referenciado que todas sus líneas estaban firmes para la Copa Libertadores y que solo debía hablar con Elvis Perlaza y Daniel Torres.

Sin embargo, todo parece indicar que Elvis Perlaza no seguirá en la institución con el interés del Real Cartagena que quiere contar con el lateral derecho. En ese sentido, el club cardenal estaría buscando un reemplazo para Elvis y lo aprovecharía tras un fichaje que descartó Millonarios en horas anteriores.

MATEO PUERTA, EL LATERAL DERECHO QUE INTERESA EN INDEPENDIENTE SANTA FE

De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, Millonarios ya descartó la opción de contratar a Mateo Puerta, procedente de Águilas Doradas. El lateral no entra en los planes de la institución bogotana que prefiere darles continuidad a los jóvenes, Samuel Martín, Sander Navarro y Carlos Sarabia.

Ante esta situación, Santa Fe podría dar un golpe en el mercado de fichajes confirmando a Mateo Puerta que en su momento también estuvo en los planes de Atlético Nacional. Elvis Perlaza podría salir de la institución y tienen en la carpeta de posibilidades a Puerta.

Le puede interesar: Linda Caicedo cierra su futuro: firmó nuevo contrato hasta 2031

Si en últimas, Elvis Perlaza se queda en Santa Fe, logran convencerlo para jugar la Copa Libertadores, se cerraría la opción de fichar a un lateral derecho con Perlaza y con Jhon Meléndez como las dos opciones dentro de la nómina cardenal. No obstante, todas estas decisiones las tendrá que definir Pablo Repetto una vez llegue al club en el 2026.

OTRAS ALTERNATIVAS QUE BUSCARÍA SANTA FE PARA LA LATERAL DERECHA

Aunque Mateo Puerta llama mucho la atención en Independiente Santa Fe, Águilas Doradas buscaría mantenerlo y cerrarles la posibilidad a los cardenales de llevarse al lateral derecho. Todo dependerá de la salida o la estadía de Elvis Perlaza para la Copa Libertadores.

Lea también: Millonarios confirmó el futuro de Néiser Villarreal: frío mensaje

De igual forma, entre la información que salió de Alexis Rodríguez, también suena el lateral derecho de Alianza Valledupar, Yilson Rosales como una de las posibilidades dentro de la carpeta de jugadores por ese costado en la Liga BetPlay. Todo quedará a la espera de las confirmaciones de Pablo Repetto.