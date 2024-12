"Santa Fe fue un fiasco": delantero titular de Santa Fe se sinceró tras la goleada ante Nacional

Independiente Santa Fe se despidió por la puerta de atrás de la Liga BetPlay 2024-II luego de una pésima participación en los cuadrangulares finales, en donde solo consiguieron sumar un punto a lo largo de los seis partidos disputados.

Atlético Nacional clasificó como primero del Grupo A y se volverá a medir frente a Deportes Tolima en una nueva final de la máxima división del fútbol profesional colombiano luego de que el 'vinotinto y oro' se quedara con la primera casilla del Grupo B al vencer al mayor candidato, Once Caldas, en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Santa Fe no se quedó con las manos vacías, además de arruinarle el camino a Millonarios con un empate en la quinta fecha, también consiguió su clasificación a la Copa Libertadores. Sin embargo, los hinchas 'cardenales' no se conformaron con esta situación y empezaron a reclamar la salida de todos los jugadores y el cuerpo técnico que, según ellos, "no sentían la camiseta".

Harold Santiago Mosquera, delantero de 29 años del conjunto bogotano, no se ocultó y salió a hablar sobre este hecho que lo ha envuelto junto a sus compañeros a lo largo de los cuadrangulares. Mosquera agachó la cabeza, pidió perdón a los seguidores que han gritado sus goles a lo largo de la temporada y reconoció frente a los medios que Santa Fe fue un fiasco.

