Santa Fe goleó a Alianza y clasificó a cuartos de Copa Betplay

Independiente Santa Fe no dejó dudas en El Campín y este martes 9 de septiembre derrotó 4-1 a Alianza FC en la vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay 2025, en el que resultó un partido bastante llamativo.

Con este resultado y el 1-1 de la ida en Valledupar, los bogotanos se impusieron 5-2 en el marcador global y se instalaron en los cuartos de final del certamen, el cual apuntan a ganar los dirigidos por Jorge Bava.

Los goles del cuadro capitalino fueron obra de Christian Mafla, Ángelo Rodríguez, Yairo Moreno y un autogol de Luis Miguel Mina, que sentenció la serie. El conjunto visitante apenas descontó en el cierre de la segunda parte.

Así, se puede afirmar que Independiente Santa Fe no pasó apuros para meterse en la ronda de ocho equipos de la Copa Betplay. Allí, en esa instancia, el León ya conoce a su rival, pues ya varias llaves se han definido.