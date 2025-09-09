Actualizado:
Santa Fe goleó a Alianza y clasificó a cuartos de Copa Betplay
Tras el empate en Valledupar, los Leones hicieron respetar su casa.
Independiente Santa Fe no dejó dudas en El Campín y este martes 9 de septiembre derrotó 4-1 a Alianza FC en la vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay 2025, en el que resultó un partido bastante llamativo.
Con este resultado y el 1-1 de la ida en Valledupar, los bogotanos se impusieron 5-2 en el marcador global y se instalaron en los cuartos de final del certamen, el cual apuntan a ganar los dirigidos por Jorge Bava.
Los goles del cuadro capitalino fueron obra de Christian Mafla, Ángelo Rodríguez, Yairo Moreno y un autogol de Luis Miguel Mina, que sentenció la serie. El conjunto visitante apenas descontó en el cierre de la segunda parte.
Así, se puede afirmar que Independiente Santa Fe no pasó apuros para meterse en la ronda de ocho equipos de la Copa Betplay. Allí, en esa instancia, el León ya conoce a su rival, pues ya varias llaves se han definido.
Rival de Santa Fe en cuartos de final de la Copa Betplay 2025
Con su clasificación, Santa Fe se medirá en octavos de final con Independiente Medellín, en una llave que promete ser de las más atractivas de esta edición. La serie arrancará en el Atanasio Girardot y cerrará en El Campín, de acuerdo con la reclasificación de la Liga 2025-I.
El ganador de esta serie entre Santa Fe y Medellín se enfrentará en semifinales al vencedor de la llave Deportivo Pereira vs Millonarios o Envigado, pues la llave entre azules y naranjas no ha concluido.
Por el otro lado del cuadro, ya está confirmada la llave entre Junior y América, que promete ser otro de los cruces destacados. Por su parte, Atlético Nacional espera por el vencedor de Once Caldas y Deportivo Pasto.
