Santa Fe hace grave denuncia en pleno cierre de la Liga BetPlay

Omar Ramírez dio a conocer en la correspondiente rueda de prensa tras la victoria, el altercado que vivió con la jueza central del compromiso, en el cual reconoce que no actuó de la mejor manera frente a ella, aunque también reaccionó de manera explosiva en su contra y terminó incurriendo con temas de su nacionalidad, lo cual le pareció insultante a Ramírez y la expuso frente a los medios.

"Asumo y soy consciente de que fui grosero con ella, son cosas del fútbol también y le pido disculpas, pero donde ella me hubiera sacado una amarilla y me dice que soy un grosero y que por eso me la saca el que queda mal soy yo por ser patán, pero ella ataca mi nacionalidad y no lo veo tan chévere. Ella sabiendo lo que ha sufrido el gentilicio venezolano, lo que ha sufrido un país que vive una masiva inmigración, entonces para que me ataque mi nacionalidad no lo veo para que fuera tan grosera".