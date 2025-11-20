Santa Fe: hay otro jugador lesionado y sería baja en cuadrangulares

Independiente Santa Fe sufre una nueva mala noticia en en pleno inicio de los cuadrangulares de la Liga Betplay: el delantero Ángelo Rodríguez sería una nueva baja para lo que resta del grupo B.

El atacante de 36 años habría sufrido un esguince en una de sus rodillas -a la espera del dictamen médico oficial- y quedaría descartado para las próximas jornadas, teniendo en cuenta lo larga que resulta esta recuperación.

Rodríguez se lesionó pocos minutos después de ingresar en la derrota 1-0 ante Atlético Bucaramanga, duelo que se definió con el gol de Luciano Pons al minuto 16 del primer tiempo y que obliga al León a ganar su próximo juego.

Con esta situación, Santa Fe llegaría a cuatro futbolistas en el departamento médico cuando aún faltan cinco fechas por disputarse y la lucha por clasificar a la final está viva pese a que tiene desventaja tras la fecha 1.