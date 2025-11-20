Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 13:40
Santa Fe: hay otro jugador lesionado y sería baja en cuadrangulares
El León debutó con derrota ante Bucaramanga y ahora enfrentará a Fortaleza en El Campín.
Independiente Santa Fe sufre una nueva mala noticia en en pleno inicio de los cuadrangulares de la Liga Betplay: el delantero Ángelo Rodríguez sería una nueva baja para lo que resta del grupo B.
El atacante de 36 años habría sufrido un esguince en una de sus rodillas -a la espera del dictamen médico oficial- y quedaría descartado para las próximas jornadas, teniendo en cuenta lo larga que resulta esta recuperación.
Rodríguez se lesionó pocos minutos después de ingresar en la derrota 1-0 ante Atlético Bucaramanga, duelo que se definió con el gol de Luciano Pons al minuto 16 del primer tiempo y que obliga al León a ganar su próximo juego.
Con esta situación, Santa Fe llegaría a cuatro futbolistas en el departamento médico cuando aún faltan cinco fechas por disputarse y la lucha por clasificar a la final está viva pese a que tiene desventaja tras la fecha 1.
Jugadores lesionados en Santa Fe
Los jugadores que siguen en proceso de recuperación son David Ramírez Pisciotti, Omar Fernández Frasica y Alexis Zapata, todos a la espera de evolución; aunque se proyecta que estos dos últimos regresen para la segunda o tercera jornada del cuadrangular.
La baja del experimentado atacante abriría la puerta para que Jorge Luis Ramos sea la primera alternativa en ataque o, incluso, para que un delantero recién ascendido de las divisiones inferiores tenga su oportunidad.
La plantilla cardenal, golpeada por las ausencias, deberá ajustar su plan ofensivo mientras llegan los reportes médicos definitivos, más teniendo en cuenta que es una obligación ganar en la segunda jornada.
Fecha y hora del próximo partido de Santa Fe
El León volverá a jugar el sábado 22 de noviembre ante Fortaleza CEIF en El Campín por la segunda fecha del grupo B, a partir de las 5:00 p. m.
¡Así salió Angelo Rodríguez ⚽️ tras la derrota de @SantaFe 🇮🇩 en su visita al @ABucaramanga 🐆 !— Miguel París (@SoyMiguelParis) November 20, 2025
📌 El capitán, Hugo Rodallega 🌟, siempre pendiente de sus compañeros. pic.twitter.com/IGBqiSAEGX
