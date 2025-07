Santa Fe hizo su primer anuncio oficial: un defensa firmó por dos años

Independiente Santa Fe ya superó el título que viene de conseguir en el primer semestre del 2025, pues solo tuvo una semana de descanso y retomó los entrenamientos bajo las órdenes de Jorge Bava, quien fue claro con la dirigencia y exigió reforzar la plantilla con jugadores en posiciones estratégicas.

Asimismo, el entrenador dio el visto bueno para la renovación de algunos jugadores, y a través de sus redes sociales ya se oficializó la primera de estas, pues el defensa central Iván Scarpeta extendió su contrato con Santa Fe por dos años más, lo cual indica que ahora vence el 30 de junio de 2027.

Puede leer: Santa Fe busca mediocampista y piensa en un ex Boca Juniors

Iván Scarpeta firmó por dos años más con Santa Fe

En este caso sí que aplica el modismo usado por muchos futbolistas, de 'ir de menos a más' en vista de que la llegada de Scarpeta a Santa Fe -en julio de 2023- fue resistida por un sector de la hinchada, teniendo en cuenta que no llegó con buen nivel de Junior FC.

Luego de un semestre no tan bueno, el futbolista se fue afianzando y aparecía como una alternativa en el banquillo de suplentes, pues no llegó a consolidarse en la alineación titular. No obstante, el cartagenero siempre mostró mucha entrega e interés en jugar para el Primer Campeón de Colombia.