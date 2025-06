"Santa Fe hizo un buen partido": Bava tras derrota ante Millonarios

Polémicas arbitrales

Al ser consultado sobre las decisiones del árbitro central Carlos Ortega, el entrenador santafereño aseguró que las situaciones registradas no aseguraban el resultado, pero si inclinan el desenlace.

"No me gusta hablar del arbitraje cuando me toca perder. Hubo situaciones que ameritan análisis. Si influyó o no, me lo guardo y a juntar bronca. Son situaciones de juego que no aseguran el resultado, pero inclinan el desenlace del partido. Si me lo preguntan es por que hubo algo"

¿Qué debe mejorar Santa Fe?

"Es una constante ajustar cosas. Sé lo que me gusta y quiero, pero uno se debe adaptar a las características de los jugadores y sacar el provecho de cada uno. Hemos avanzado, tenemos chances de gol y tenemos que afinar la eficacia y la puntería"