Santa Fe humilló a Millonarios y Falcao en el clásico de Liga BetPlay

Independiente Santa Fe y Millonarios fueron dos de los protagonistas de la fecha 10 de la Liga BetPlay, cerrando la jornada del sábado con uno de los encuentros más esperados por todos los fanáticos del Fútbol Profesional Colombiano tras la gran rivalidad que hay entre los bogotanos.

El equipo comandado por Hernán Torres volvió a auspiciar como local y parecía que tendría una ventaja por el factor de la hinchada, en donde nuevamente se volvió a ver el Estadio El campín vestido de azul y blanco tras el mal momento deportivo que venían pasando. Sin embargo, este compromiso también contó con la lateral sur habilitada para los fanáticos santafereños, quienes volvieron a brillar con un tifo en contra de su rival y de Radamel Falcao.

Le puede interesar: Santa Fe clasificó a otra Copa Libertadores

Santa Fe le recordó la eliminación y despedida de Falcao a hinchas de Millonarios

Para el clásico 323 había una deuda pendiente entre ambas escuadras por la eliminación que ocurrió en el semestre de clausura por parte del cuadro 'cardenal' al 'embajador', un significativo partido en donde Millonarios se quedó con las manos vacías y Radamel Falcao dio por finalizado su paso por el club.

En este compromiso los protagonistas fueron Hugo Rodallega y Ewil Murillo, quien se encargó de anotar uno de los goles e impulsar a su equipo a mantenerse arriba en el marcador cuando todos los pronósticos estaban en su contra. Este acontecimiento se convirtió en uno muy importante para el club y oportunidad perfecta para enfurecer a los rivales.