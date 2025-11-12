Santa Fe la manda cambiada con su DT: los dos argentinos en carpeta

Sin duda alguna, la historia reciente de Independiente Santa Fe está muy arraigada a los entrenadores uruguayos que ya se han metido en el ADN cardenal por ese juego aguerrido que caracteriza al cuadro bogotano desde su nacimiento. Tras la salida de Jorge Bava, todo parece indicar que la prioridad es seguir apostándole a un director técnico charrúa.

Lo que queda claro es que la prioridad de Santa Fe es fichar a un entrenador extranjero y no ha volteado a ver opciones locales. Eduardo Méndez confirmó en Palabras Mayores de Antena 2 que la próxima semana saldrá a la luz el nombre oficial del director técnico para dejar listo el cuerpo técnico en diciembre en busca de agilizar las sesiones de cara a la Copa Libertadores.

Hay mucha incertidumbre con el nombre que puede tomar las órdenes de Independiente Santa Fe y, pese a que han salido varios candidatos, la presidencia comandada por Eduardo Méndez ha preferido ser más cauto en este tema sin filtrar ninguna opción concreta.

Desmintió lo de César Farías y ahora, la mandan cambiada cuando aparecían en la carpeta tres entrenadores uruguayos. Pues, en últimas horas también salieron a la luz dos perfiles argentinos que han sonado para llegar al banquillo cardenal.

LOS DOS ARGENTINOS QUE LE GANARÍAN A LOS URUGUAYOS PARA LLEGAR A SANTA FE

En una semana, el cuadro bogotano dejaría listo el nombre del candidato para tomar las riendas de manera oficial. Con la clave de que será un extranjero, aparecen Pablo Repetto, Pablo Peirano y Jorge ‘Polilla’ Da Silva como opciones. Sin embargo, hay dos argentinos que podrían quedarse con el cargo de estratega para el 2026.

Con la Copa Libertadores como el máximo objetivo, Santa Fe puso una lista de nombres de candidatos en donde aparece Walter Perazzo, hijo de Alberto Perazzo, exjugador del cuadro cardenal. Walter se ha destacado en la selección Sub-20 de Argentina y ha pasado por clubes como Temperley, Nueva Chicago, Olimpia, entre otros.

Su paso por los banquillos no ha sido tan destacado, dado que no ha estado en ningún equipo grande de Argentina, y, además, no cuenta con ningún título en su experiencia como director técnico.

Por su parte, el otro candidato es Fabián Bustos que se ha destacado en Ecuador y en Perú como entrenador pasando por clubes como Universitario de Deportes, Barcelona de Guayaquil y Delfín. De hecho, en esos tres equipos ha logrado ganar títulos.

Ascendió a Delfín en 2015 y ganó la Liga de Ecuador en 2019 con el equipo de Manta. También se quedó con una Serie A con Barcelona, y ganó los dos torneos de 2024 con Universitario en Perú. Como distinciones individuales, fue galardonado como el mejor entrenador de la Serie A en 2019 y 2020 y de la liga peruana en 2024.

Su último cargo fue en el Olimpia de Paraguay y habrá que esperar entonces qué decisiones tomará Eduardo Méndez y la dirección deportiva para definir al director técnico que se hará con el cargo a partir del 2026 para afrontar la Copa Libertadores en la fase de grupos.