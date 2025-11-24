Santa Fe la mandó cambiada con nuevo técnico: hay sorpresiva decisión

Aunque Francisco ‘Pacho’ López apareció como un salvavidas después de la sorpresiva salida de Jorge Bava, la continuidad del entrenador interino no estaba confirmada para el 2026. Independiente Santa Fe lo nombró para los cuadrangulares semifinales, pero la idea era confirmar el director técnico en posesión inmediatamente.

Eduardo Méndez afirmó en Palabras Mayores hace unas semanas que la idea era nombrar a un entrenador que pudiera seguir de cerca el día a día de Santa Fe y que de una buena vez empezara a preparar el 2026 con el anhelo de llegar lejos en la Copa Libertadores.

Pablo Repetto pica en punta para convertirse en el nuevo entrenador de Santa Fe y, como había dicho el presidente, su vinculación podía darse en el 2025 para familiarizarse más junto con ‘Pacho’ López y el plantel actual. Sin embargo, la mandaron cambiada con el plan que tenían. Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores reveló cómo está la situación con el uruguayo y sorprendió.

LA DECISIÓN CON EL NUEVO CUERPO TÉCNICO

Carlos Antonio Vélez ha seguido de cerca la situación de Santa Fe y su nuevo director técnico. Pablo Repetto sería el indicado, pero al parecer, la institución habría cambiado de planes con la decisión de no tener al ex Atlético Nacional en este último tramo del 2025.

Sorprende porque el ideal era poder tener al estratega en estos cuadrangulares trabajando de la mano de Francisco López y el plantel para ultimar detalles de cara al 2026 con el atractivo de la Copa Libertadores. Carlos Antonio afirmó que, “antes que me olvide, Pablo Repetto no ha entrado todavía en Santa Fe. Repetto ya arregló todo, pero será técnico cuando termine la participación del cuadro cardenal en la final del campeonato”.

Posteriormente, indicó que, “no se ha presentado en la sede, no ha saludado a los jugadores, no ha tenido ningún contacto. Con la única persona con la que ha hablado en el último tiempo porque no quiere meterse en nada por ahora, es con el presidente Méndez. Eso lo verifiqué el viernes”.

Una decisión sensata por parte de Pablo Repetto que no quiere obstaculizar la campaña de Santa Fe en este segundo semestre y en los cuadrangulares semifinales. Los cardenales sumaron sus primeros tres puntos y se ilusionan con la posibilidad de regresar a una final.

¿CUÁNDO LLEGARÍA PABLO REPETTO A SANTA FE?

Ante esta situación que prioriza la actualidad de Santa Fe sin la llegada de otro estratega que cambie la idea de juego de Francisco López, lo ideal es que Pablo Repetto, quien ya tiene todo arreglado con el elenco cardenal llegue a partir del primer semestre del 2026.

Con esto no obstaculizará a Francisco López en medio de fechas decisivas para llegar a una nueva final. Pablo Repetto dirigiría a partir del 2026 cuando tome el cargo disputando la Liga BetPlay, la Copa BetPlay, y la Copa Libertadores que será la máxima prioridad.

En ese sentido, sea la posición que sea para el cuadro cardenal, la idea es que apenas termine el segundo semestre llegue Pablo Repetto a hacerse cargo del banquillo. Con esta decisión cambiaron completamente lo que se tenía pensado a primera instancia en Santa Fe.