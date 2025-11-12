Santa Fe lanzó contundente comunicado: ¿Hubo rechazo a César Farías?

En las últimas horas, todo se revolucionó en las redes sociales con las versiones de Juan José Mantilla de Win Sports quien sostuvo que, “a mí me dicen que por petición de los jugadores César Farías no llega a Santa Fe. Viene un uruguayo que no es Peirano”. Luego, Felipe Sierra complemento, “había un acuerdo total, a falta de firma, pero al filtrarse la información y ante reacción en contra de algunos jugadores e hinchas, cancelaron su llegada”.

La semana pasada, el entrenador venezolano llegó a Bogotá para reunirse formalmente y presentar un proyecto. Hugo Rodallega escribió en redes sociales que no había nada confirmado, cuando ya se estaba diciendo que César Farías sería el nuevo director técnico para el 2026.

Con todo este revuelo, Independiente Santa Fe se pronunció de manera oficial con un comunicado. Eduardo Méndez desmintió la semana pasada la información que ponía a César Farías dentro de la institución y en el club lo volvieron a hacer desmintiendo lo dicho por Juan José Mantilla.

SANTA FE EXIGE LAS PRUEBAS

Por medio de un comunicado, Independiente Santa Fe expresó que, “Independiente Santa Fe rechaza y desmiente las afirmaciones hechas por los periodistas Juan José Mantilla y Felipe Sierra, quienes aseguran que los jugadores solicitaron a la directiva la no vinculación de un entrenador. Invitamos a dichos comunicadores hacernos llegar las pruebas de lo publicado en sus redes sociales”.

Además, sentenciaron que estos rumores no son ciertos, pues, “las decisiones deportivas y administrativas de la institución son tomadas por el presidente y la Junta Directiva”. Por ahora, no hay nada definido con un director técnico para el cuadro cardenal.

Con base en lo dicho por Santa Fe, César Farías podría todavía ser una opción cuando era uno de los serios candidatos para tomar las riendas del cuadro cardenal, y, hasta cuando se filtró que ya tenía diálogos avanzados para hacerse con el cargo.

Estas informaciones llegan justo cuando Eduardo Méndez indicó que la siguiente semana de noviembre se filtrará el nombre del entrenador con el que negocian. Por ahora, en la carpeta aparecen más perfiles uruguayos como Pablo Repetto, Pablo Peirano y Jorge ‘Polilla’ Da Silva, además de los argentinos Fabián Bustos y Walter Perazzo.

¿Se reactivará la opción de César Farías?

Bajo este comunicado, habrá que esperar qué decisiones salen a la luz en Sata Fe, ya sea con César Farías como el entrenador elegido o con otro perfil diferente. Eduardo Méndez dará a conocer el nombre en próximos días.

Lo que sí queda claro es que, después del título ante Medellín, hubo varias indirectas de algunos jugadores para con César Farías, especialmente de Emanuel ‘Turro’ Olivera. En ese orden de ideas, la gran pregunta que aparece ahora es, ¿se reactivará la opción de César Farías, es todavía una posibilidad?