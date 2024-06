Santa Fe le advierte a la DIMAYOR por El Campín: “yo fui muy claro”

Independiente Santa Fe está a 180 minutos de conseguir la décima estrella, y un título que escasea en el club desde 2016, cuando superaron al Deportes Tolima en aquella instancia final. Además, no disputan esta fase desde 2020, cuando perdieron frente a América de Cali.

Atlético Bucaramanga será el rival en una final inédita, en la que marcará el hambre por título del elenco bumangués y una nueva estrella cardenal por bordar en su escudo. Santa Fe quiere dar el golpe en la mesa con toda su gente en un estadio que estará a reventar, y que ya inició las dos primeras fases de venta de boletería premiando a los abonados del todos contra todos y de los cuadrangulares.

Eduardo Méndez expresó en el canal Win Sports que espera que el trato de la hinchada visitante sea igual tanto en Bucaramanga como en Bogotá, dado que la afición bumanguesa tendría 1,000 cupos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Sin embargo, esto no fue lo único que reveló el presidente de la institución bogotana.

Ya empiezan a visualizar lo que será el próximo semestre, no tanto en la parte organización del club, sino por la imposibilidad de usar el recinto deportivo por el Mundial Femenino Sub-20 que tendrá protagonismo en Bogotá, Cali y Medellín. Tres ciudades y siete equipos que tendrán que cambiar de sede para sus juegos como local a lo largo de agosto y septiembre.

¿QUÉ SOLICITUD ENVIÓ EDUARDO MÉNDEZ PARA LA DIMAYOR?

Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports le preguntó sobre los cuarenta días que no tendrán estadio y las opciones que Santa Fe vería para el inicio del segundo semestre. Eduardo Méndez explicó, “yo fui claro en una reunión que tuvimos y le dije al presidente de la DIMAYOR, que es preferible adelantar el inicio del torneo y demorar su finalización para no tener que salir corriendo a estadios como el Olaya, porque para mí no es justo, no es procedente que este espectáculo que queremos mejorar o superar, termine jugándose en el Estadio Olaya para Millonarios, Equidad y Santa Fe”.

Del 31 de agosto al 22 de septiembre, el Mundial Femenino Sub-20 se tomará Bogotá en El Campín como en el Estadio Metropolitano de Techo. La idea de Eduardo Méndez beneficiaría a siete clubes de cara al segundo semestre de la Liga BetPlay.