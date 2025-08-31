Santa Fe le agradece a la Selección Colombia: destapan el motivo

Con equipo casi completo después de la recuperación de Hugo Rodallega, Cristian Mafla y de Yairo Moreno, Independiente Santa Fe enfrentará a Once Caldas en la novena jornada de la Liga BetPlay. Jorge Bava tendrá que decidir si contará con los tres jugadores o si los va a llevar con calma.

Pese a esto, Santa Fe se mide con Once Caldas en un duelo de realidades distintas. Por un lado, los cardenales mantienen una buena racha de victorias contra los manizaleños y sumar de a tres les permitirá volver a meterse dentro de los ocho afianzándose. Por su parte, los albos no pueden ceder más territorio en el rentado local, dado que son últimos.

En ese sentido, será un duelo crucial para las dos escuadras. En medio de las Eliminatorias Sudamericanas, Santa Fe debe agradecerle bastante a la Selección Colombia que, para enfrentar a Bolivia y Venezuela, Néstor Lorenzo decidió convocar a Dayro Mauricio Moreno Galindo.

Aunque se pensaba que Dayro se iba a sumar a la convocatoria el martes después del partido ante Independiente Santa Fe, el goleador tomó la decisión de dejar Once Caldas y viajar a Barranquilla para iniciar la concentración bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

LA VENTAJA DE SANTA FE ANTE ONCE CALDAS

En un duelo que podía tener a Hugo Rodallega y a Dayro Moreno, Santa Fe solucionó un problema para el vibrante encuentro del lunes por la noche. Once Caldas deberá viajar a Bogotá sin el máximo artillero perdiendo así a un jugador de más de 370 goles.

Santa Fe recupera a su goleador, mientras que Once Caldas pierde a su artillero. Una ventaja que puede ayudar a los cardenales para seguir aumentando la supremacía en los duelos ante los manizaleños tanto en Bogotá como en condición de visitante.

Sin duda alguna, la baja de Dayro ayudaría a Santa Fe, dado que el último de la tabla de posiciones deberá buscar una alternativa en el frente de ataque. Cualquiera que ingrese tendrá la presión de reemplazar nada más ni nada menos que a un goleador histórico como lo es el tolimense.

LA SELECCIÓN COLOMBIA DEJA TRANQUILO A SANTA FE

Además de lo de Dayro Moreno, Santa Fe no tiene a ningún jugador convocado al combinado nacional como sí los tiene Once Caldas con Dayro y Atlético Nacional con Marino Hinestroza, David Ospina y Andrés Felipe Román. En ese sentido, el cuadro cardenal no tendrá ningún problema para afrontar el duelo contra los albos.

Sumado a la no convocatoria de jugadores de Santa Fe a la absoluta, en el microciclo de la Selección Colombia Sub-20 de César Torres tampoco hay ningún jugador del equipo cardenal convocado.