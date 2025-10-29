Santa Fe le remontó a Junior en el Metro y sigue vivo en Liga Betplay

Independiente Santa Fe protagonizó una noche memorable en Barranquilla, pues venció 1-2 a Junior en el estadio Metropolitano por la fecha 18 de la Liga Betplay II-2025, resultado que mantiene vivas sus esperanzas de clasificar a los cuadrangulares. El equipo bogotano, que empezó perdiendo, mostró carácter, oficio y efectividad en los momentos decisivos.

El conjunto local se adelantó temprano, al minuto 8, con una definición de Yimmi Chará, quien aprovechó una pelota suelta en el área para vencer a Andrés Mosquera Marmolejo -quien volvió luego de la lesión-. Desde entonces, Junior dominó, pero no amplió la ventaja pese a contar con varias opciones claras.

Santa Fe resistió durante gran parte del encuentro y, cuando parecía condenado a una nueva derrota, apareció el talento y la experiencia de Hugo Rodallega. A los 73 minutos, el atacante vallecaucano ejecutó una espectacular ‘tijera’ dentro del área que se convirtió en uno de los mejores goles del campeonato.

Ese tanto no solo significó el empate parcial, sino que encendió al equipo de Francisco López, que fue por más. En tiempo de adición, cuando el cronómetro marcaba el 90+6’, una contra letal liderada por Rodallega terminó en los pies de Harold Santiago Mosquera, quien definió cruzado para sentenciar el 1-2 definitivo.