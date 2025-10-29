Actualizado:
Santa Fe le remontó a Junior en el Metro y sigue vivo en Liga Betplay
El León llegó a 25 puntos y tiene cerrará la fase regular con dos partidos en El Campín.
Independiente Santa Fe protagonizó una noche memorable en Barranquilla, pues venció 1-2 a Junior en el estadio Metropolitano por la fecha 18 de la Liga Betplay II-2025, resultado que mantiene vivas sus esperanzas de clasificar a los cuadrangulares. El equipo bogotano, que empezó perdiendo, mostró carácter, oficio y efectividad en los momentos decisivos.
El conjunto local se adelantó temprano, al minuto 8, con una definición de Yimmi Chará, quien aprovechó una pelota suelta en el área para vencer a Andrés Mosquera Marmolejo -quien volvió luego de la lesión-. Desde entonces, Junior dominó, pero no amplió la ventaja pese a contar con varias opciones claras.
Santa Fe resistió durante gran parte del encuentro y, cuando parecía condenado a una nueva derrota, apareció el talento y la experiencia de Hugo Rodallega. A los 73 minutos, el atacante vallecaucano ejecutó una espectacular ‘tijera’ dentro del área que se convirtió en uno de los mejores goles del campeonato.
Ese tanto no solo significó el empate parcial, sino que encendió al equipo de Francisco López, que fue por más. En tiempo de adición, cuando el cronómetro marcaba el 90+6’, una contra letal liderada por Rodallega terminó en los pies de Harold Santiago Mosquera, quien definió cruzado para sentenciar el 1-2 definitivo.
Con la victoria, Santa Fe llegó a 25 puntos y, aunque sigue fuera del grupo de los ocho, mantiene intactas sus opciones de clasificar. El equipo bogotano cerrará el torneo con dos partidos en casa, donde buscará sellar el milagro de la clasificación ante su hinchada en El Campín.
Junior, por su parte, desperdició una oportunidad clave ponerse como 'cabeza de grupo' parcial. Con 31 unidades, el conjunto dirigido por Alfredo Arias se mantiene quinto, pero con la obligación de sumar en las últimas fechas para no complicar su camino.
Próximos partidos de Santa Fe y Junior
El próximo domingo 2 de noviembre, Junior visitará a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo, mientras que un día después, Santa Fe recibirá a Deportivo Cali en El Campín, en otro partido crucial para sus aspiraciones.
