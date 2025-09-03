Santa Fe llega con baja sensible contra Millonarios: confirman lesión

La Liga BetPlay avanza de la mejor manera y ya está llegando a la mitad de las fechas disputadas, en donde justamente la décima jornada será la de clásicos será una de las más importantes en donde se vivirá uno de los encuentros más esperados entre Millonarios e Independiente Santa Fe.

Hay una duda pendiente entre ambas escuadras por la eliminación que ocurrió en el semestre de clausura por parte del cuadro 'cardenal' al 'embajador'. Sin embargo, el equipo dirigido por Hernán Torres podría llegar a tomar ventaja para esta ocasión, ya que Santa Fe no ha recuperado del todo a su goleador, Hugo Rodallega, y también perdería a Joaquín Sosa en la zona defensiva por una lesión en el duelo ante Once Caldas.

Santa Fe confirmó el parte médico de Joaquín Sosa y podría afectar el duelo con Millonarios

Santa Fe sumó su segunda derrota consecutiva y la tercera en la Liga BetPlay 2025 de clausura, con este resultado los hinchas se empezaron a preocupar con la obtención del bicampeonato, pero Jorge Bava se mostró bastante tranquilo a pesar del marcador en contra, aunque hubo una baja sensible que afectaría el rendimiento de los otros partidos, ya que Joaquín Sosa tuvo que salir sustituido y con preocupantes gestos de dolor.

Contra Once Caldas el estratega uruguayo llegó con varias bajas importantes en su plantilla, pero en el transcurso del compromiso también perdió una gran figura como el defensor central de 23 años, quien tuvo que ser sustituido sobre el minuto 66 y de quién se habló de un esguince.