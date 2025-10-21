Santa Fe negoció con dos jugadores de Selección Colombia

Independiente Santa Fe, actual campeón de la Liga Betplay pese a tener una plantilla en la que hay varios jugadores con limitantes técnica, ha negociado en los últimos años con futbolistas que en su momento fueron considerados 'top', entre ellos, Hugo Rodallega.

Puede leer: Hugo Rodallega rompió un récord en Santa Fe con su gol al Medellín

Pero antes de la llegada del delantero -a inicios de 2023-, hubo dos futbolistas recordados en Selección Colombia -quienes han sido tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo recientemente- que sostuvieron negociaciones con Santa Fe, y aparentemente estuvieron interesados en llegar, pero no hubo acuerdo.

Dayro Moreno estuvo cerca de Santa Fe

Según comentó Agustín Julio, ex gerente deportivo de Santa Fe, el delantero Dayro Moreno negoció para llegar al León en 2022, pero "desgraciadamente las cosas no se dieron". En ese momento el tolimense salía de Oriente Petrolero (Bolivia) y terminó firmando con Atlético Bucaramanga.

No se descarta que para ese entonces el Bucaramanga le hubiera ofrecido mejor salario a Dayro, teniendo en cuenta que cuando Rodallega firmó con Santa Fe, también tuvo oferta del Leopardo y de Deportivo Pereira, inclusive.