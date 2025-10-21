Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 13:07
Santa Fe negoció con dos jugadores de Selección Colombia
El defensa y el delantero sostuvieron diálogos con la dirigencia del León hace un tiempo.
Independiente Santa Fe, actual campeón de la Liga Betplay pese a tener una plantilla en la que hay varios jugadores con limitantes técnica, ha negociado en los últimos años con futbolistas que en su momento fueron considerados 'top', entre ellos, Hugo Rodallega.
Pero antes de la llegada del delantero -a inicios de 2023-, hubo dos futbolistas recordados en Selección Colombia -quienes han sido tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo recientemente- que sostuvieron negociaciones con Santa Fe, y aparentemente estuvieron interesados en llegar, pero no hubo acuerdo.
Dayro Moreno estuvo cerca de Santa Fe
Según comentó Agustín Julio, ex gerente deportivo de Santa Fe, el delantero Dayro Moreno negoció para llegar al León en 2022, pero "desgraciadamente las cosas no se dieron". En ese momento el tolimense salía de Oriente Petrolero (Bolivia) y terminó firmando con Atlético Bucaramanga.
No se descarta que para ese entonces el Bucaramanga le hubiera ofrecido mejor salario a Dayro, teniendo en cuenta que cuando Rodallega firmó con Santa Fe, también tuvo oferta del Leopardo y de Deportivo Pereira, inclusive.
Santiago Arias negoció con Independiente Santa Fe
Julio, en su diálogo con 'Gol Caracol' también reveló que Santiago Arias fue el otro futbolista que habló con Santa Fe para acordar su llegada pero finalmente esta no se dio debido a la diferencia económica entre ambas partes.
La negociación se dio luego de que Arias se desvinculó de Atlético de Madrid, en 2023, año en el cual el lateral derecho terminó firmando con FC Cincinnati de la MLS, un mercado que claramente ofrece mejores posibilidades económicas que el colombiano.
Agustín Julio se refirió a los citados futbolistas como "dos referentes", y según él "todos los jugadores siempre han querido venir a Santa Fe", pero las diferencias económicas en ocasiones complican las negociaciones.
Cabe recordar que en 2021 el jugador que llegó a Santa Fe tras ser recordado en Selección Colombia fue el mediocampista Carlos Alberto 'La Roca' Sánchez, quien le aportó poco al equipo, pero ganó el único título de su carrera como futbolista, la Superliga.
