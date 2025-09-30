¿Santa Fe NO recibió dinero? Nueva versión sobre la salida de Jorge Bava

La novela de Jorge Rodrigo Bava tomó otro camino justo después de que se conociera su salida de Independiente Santa Fe con destino al Cerro Porteño de Paraguay. En medio del segundo semestre, y tras ser campeón de la Liga BetPlay con el cuadro cardenal, los paraguayos dieron el golpetazo.

Una oferta que triplicaba el salario que percibía el uruguayo en Colombia y que fue definitivo para tomar la opción de dirigir a Cerro Porteño. Se animaron por Jorge Bava por su corta trayectoria en donde ha podido ser campeón en repetidas ocasiones con Liverpool de Uruguay y con el cuadro colombiano.

Tras el partido de Santa Fe contra el Deportivo Independiente Medellín de la Copa BetPlay, el charrúa viajó a Paraguay para firmar su respectivo contrato. Renunció, pero en una transferencia de un entrenador que tenía un cargo ya definido, se esperaba que los cardenales recibieran un pago por parte del ‘Ciclón’ para liberar al entrenador.

Sin embargo, en la presentación de Jorge Bava en Cerro Porteño que se dio este martes 30 de septiembre, la versión principal que aseguraba que iba a ver un pago de, presuntamente, 200,000 dólares según periodistas de Paraguay y de Colombia, fue desestimada por el presidente del equipo de Asunción.

¿CERRO PORTEÑO NO PAGÓ POR LA CONTRATACIÓN DE JORGE BAVA? PRESIDENTE REVELÓ QUÉ PASÓ

Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño estuvo en la presentación de Jorge Bava en donde indicó y dejó entrever varios detalles sobre cómo se dio la negociación con Independiente Santa Fe. Los ojos del ‘Ciclón’ paraguayo ya estaban puestos en el ex Liverpool y la salida de Diego Martínez fue determinante.

En medio de la rueda de prensa para presentar al nuevo cuerpo técnico, Juan José Zapag aseveró cómo se dieron las negociaciones y sentenció que no tuvieron que hacer ninguna transferencia económica a Independiente Santa Fe porque la contratación no fue directamente con el club.

Aunque se hablaba de una cifra concreta, el presidente de Cerro Porteño sentenció que, “el acuerdo con el profe Bava fue con su cuerpo técnico. No tuvimos que realizar un pago de ningún tipo”. Unas declaraciones que dejan fríos al cuadro cardenal que, además de perder a su entrenador, no habría percibido ningún dinero por su salida.

Sin duda alguna, el trabajo de Jorge Bava en Cerro Porteño tendrá que dar resultados con la necesidad de regresar a copas internacionales y quedar campeones de la liga de Paraguay y de la Copa nacional. Está a un punto de Guaraní que es líder en la clasificación.

PRIMERAS PALABRAS DE JORGE BAVA EN CERRO PORTEÑO

Jorge Bava tuvo su presentación como director técnico de Cerro Porteño y afirmó qué lo llevó a tomar la oferta mientras dirigía a Santa Fe, “una gran oportunidad de dirigir a un grande de América. Me movilizó un equipo cerca de campeonar con un gran plantel para llegar a los objetivos”.

Tendrá el reto de ganar la Liga y la Copa de Paraguay como los dos objetivos. El entrenador uruguayo dejó claro cuál será su idea de juego, “hay que adaptarse a los jugadores que uno tiene, no soy de casarme con los sistemas. Queremos un equipo dinámico que se adapte a las situaciones de partido”.

Sobre sus objetivos, apuntó a la Copa Libertadores y a los dos títulos nacionales, “acá lo primordial es ganar, gustar, que la gente esté contenta y que Cerro levante dos copas a fin de año”.