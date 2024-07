Santa Fe no se queda atrás: confirmó segundo fichaje para la Liga BetPlay 2024-II

Quedan pocos días para que ruede el balón en la Liga BetPlay 2024-II. Los clubes del rentado nacional ya iniciaron sus pretemporadas y la organización deportiva para encarar el certamen. Sin embargo, uno de los clubes llamados a pelear por el título, Independiente Santa Fe ha ido lento en el libro de pases.

El actual subcampeón de Colombia busca ponerles fin a ocho años sin lograr alzar un trofeo de la liga local. En el primer semestre, cayeron en penaltis ante Atlético Bucaramanga. Santa Fe quiere hacerle frente a Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali, clubes que han dominado el mercado con flamantes fichajes, entre ellos, Radamel Falcao García en el club albiazul, David Ospina en los verdolagas y Duván Vergara con los escarlatas.

Este lunes 8 de julio, se dieron a conocer las primeras incorporaciones a Independiente Santa Fe. Desde hace unos días, se hablaba de la llegada de Harold Santiago Mosquera como nuevo extremo cardenal. Su llegada estaba pactada para las primeras semanas del mes en la pretemporada con miras al segundo semestre.

Pero, Santa Fe también sorprendió a sus aficionados con un nuevo fichaje para este segundo semestre. Se trata nada más y nada menos que de Edwar López, otro extremo que viene a aportar goles en el club. El jugador llega libre tras culminar su contrato con América de Cali por problemas personales.

TRAYECTORIA DE EDWAR LÓPEZ

El extremo de 29 años, oriundo de Apartadó, Antioquia, inició su trayectoria deportiva en el exterior. En el Sanjoanense y en el Lusitano VRSA de Portugal, comenzaron sus primeros pinitos en el balompié profesional. Posteriormente, llegó a Colombia para jugar en Orsomarso y en Atlético Huila.

Volvió al exterior para jugar cedido en Estudiantes de La Plata y en Argentinos Juniors, y en Olimpia de Paraguay. Desde 2021 no ha abandonado Colombia con pasos por Medellín, Once Caldas, Deportivo Pasto y su último club fue América de Cali. Su registro goleador como escarlata no promete mucho, pues sumó 14 partidos y solo anotó dos goles.