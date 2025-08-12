Santa Fe no se salva de las lesiones: confirmó tres bajas sensibles para Liga BetPlay

El inicio del segundo semestre deportivo para Independiente Santa Fe ha sido bastante bueno, en el mercado de fichajes la plantilla de masculina se reforzó de buena manera y las 'leonas' comenzaron con un puesto asegurado en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

Sin embargo el panorama para el equipo que dirige el estratega, Omar Ramírez no es del todo alentador, ya que esta nueva de la competencia inició con un desastroso debut al caer contra Atlético Nacional en condición de visitante y con un parte médico que dejó por fuera a Nelly Córdoba, Karla Torres y Nicol Posada

Santa Fe pierde a importantes figuras para la Liga BetPlay

En el regreso del cuadro 'cardenal' a la acción de la Liga BetPay Femenina ha estado marcado por varios tropiezos, tanto deportivos como anímicos, ya que se encuentran en la última casilla del grupo B sin puntos y ahora con tres bajas sensibles para lo que puede llegar a ser el cierre de la temporada.

Todavía queda un largo camino por recorrer en la presente edición de la Liga BetPlay Femenina, pero el parte médico de Santa Fe con Torres, Posada y Córdoba no es para nada alentador, lo que estimaría que estarían afuera de los terrenos de juego por varias semanas al presentar fractura, esguince y trauma, tal como lo dio a conocer Michelle Téllez, médico del plantel profesional femenino.