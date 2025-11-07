Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 13:12
Santa Fe, Once Caldas y Tolima pelean por destacado delantero de la Liga BetPlay
El atacante colombiano goza de un gran potencial que interesa a estos tres equipos.
Ya se va acabando el año y aunque los equipos del fútbol colombiano están afrontando las fases finales de la Liga BetPlay 2025-II, no descuidan lo que será el 2026, por eso, van analizando su plantilla de jugadores para saber en qué posición se deben reforzar.
Pues bien, un delantero que se ha venido destacando en la liga local ha despertado interés en clubes colombianos que incluso van a disputar torneos internacionales, se trata de Santa Fe, Deportes Tolima y Once Caldas.
Lea también: Las tres grandes ausencias de la convocatoria de Colombia para los amistosos
En otras noticias: ¿Harold Santiago Mosquera saldrá de Santa Fe para jugar en Millonarios?
El delantero colombiano que quieren varios clubes del FPC
Se trata del antioqueño de 27 años, Edwin Torres, actual jugador de Alianza FC que de momento acumula 5 goles y 3 asistencias en 17 partidos disputados en la presente Liga BetPlay, delantero que según cuenta el periodista Alexis Rodríguez, es seguido de cerca por Santa Fe, Once Caldas y Deportes Tolima.
Torres ha sido una pieza importante en la zona ofensiva del equipo ‘vallenato’, conjunto que recordemos está en la pelea por entrar al grupo de los ocho y avanzar a los cuadrangulares, pues se ubica de momento en la novena posición de la liga con 26 puntos, los mismos que el octavo que es América de Cali.
Santa Fe y Tolima buscan delantero para sus competencias internacionales del 2026
Cabe recordar que el equipo ‘cardenal’ ya tiene asegurado un cupo en la fase de grupos de la siguiente Copa Libertadores (por ser campeón de liga en el primer semestre del 2025), mientras que Deportes Tolima pelea por un cupo en la fase previa de esa competencia teniendo en cuenta la Tabla de Reclasificación, donde también podría ganar boleto a la Copa Sudamericana del 2026.
Sabiendo que estos dos equipos seguramente tendrán competencia internacional en el próximo año, las directivas estarán pensando en la conformación de una plantilla robusta para hacer frente a varios torneos, allí entra la figura del delantero Edwin Torres, que según el periodista Rodríguez, Alianza le daría salida solo a través de una venta y no con préstamos.
Fuente
Antena 2