Santa Fe, Once Caldas y Tolima pelean por destacado delantero de la Liga BetPlay

Ya se va acabando el año y aunque los equipos del fútbol colombiano están afrontando las fases finales de la Liga BetPlay 2025-II, no descuidan lo que será el 2026, por eso, van analizando su plantilla de jugadores para saber en qué posición se deben reforzar.

Pues bien, un delantero que se ha venido destacando en la liga local ha despertado interés en clubes colombianos que incluso van a disputar torneos internacionales, se trata de Santa Fe, Deportes Tolima y Once Caldas.

