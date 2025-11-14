Santa Fe pagó deuda pendiente en Liga BetPlay: dato no menor ilusiona

En Bogotá estuvo la clave para definir la Fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-II. La fase regular pasaba por una atractiva disputa en busca de decidir los ocho clasificados. Santa Fe arrancó la jornada en la novena casilla, mientras que su rival, Alianza Valledupar estaba en la octava posición.

Vea también: Primer problema para Santa Fe y Tolima en cuadrangulares de Liga BetPlay

Quien ganara en Bogotá se iba a quedar con la clasificación sin importar qué sucediera con el partido de Águilas Doradas vs Deportes Tolima ni lo que pasara con el Medellín vs América. Afortunadamente para el campeón actual, Harold Santiago Mosquera apareció en el marcador con un golazo en el segundo tiempo.

Con el solitario tanto de Harold Santiago, Santa Fe logró sellar su clasificación en donde enfrentará a Atlético Bucaramanga, Fortaleza y Deportes Tolima. Un cuadrangular difícil, dado que solo le ha podido ganar a los tolimenses en este semestre y perdió frente a los bumangueses y ‘atezados’.

LA RACHA NEGATIVA QUE CORTÓ SANTA FE TRAS LA CLASIFICACIÓN

En las anteriores ediciones de la Liga BetPlay, Santa Fe tenía una deuda pendiente que debía saldar. Y es que, desde que existen los torneos cortos, el equipo cardenal nunca había podido sellar la clasificación justo después de quedar campeón. Ese era el gran problema cada vez que conseguían ganar el trofeo.

Le puede interesar: Leonel estalló con la Comisión Arbitral: exigencia para los cuadrangulares

Los torneos cortos llegaron en 2002. Santa Fe tuvo que esperar diez años para ser campeón cuando superaron al Deportivo Pasto en la final el 15 de julio de 2012. Infortunadamente, en ese momento se gestó la ‘maldición’ cardenal con las eliminaciones repetidas cada vez que quedaba campeón.

Tras ganar la Liga en 2012, el segundo semestre no pudo revalidar el título al quedar eliminado en la décima posición. Se perdió los cuadrangulares finales que terminó dejando a Millonarios, su acérrimo rival como el campeón.

Dos años después en diciembre, Santa Fe logró ganar otra estrella superando al Deportivo Independiente Medellín. Nuevamente se volvió a evidenciar lo mismo que en el 2012. Los bogotanos disputaron el 2015 con la necesidad de sellar la clasificación, pero quedaron al borde de la clasificación en la novena casilla.

En diciembre de 2016 vencieron al Deportes Tolima en la final y en 2017 se repitió la dosis que ha puesto en jaque la historia de Santa Fe en los cuadrangulares. Los cardenales arrancaron el 2017 con la ilusión, pero volvieron a ser novenos en la tabla de posiciones al final de la fase regular.

Para volver a ser campeones tuvieron que esperar nueve años. El primer semestre de 2025 vencieron al Deportivo Independiente Medellín y afrontaron el segundo torneo con muchas dudas y con problemas en la clasificación. En la novena posición antes de que se jugara la última fecha, estuvieron cerca de volver a quedar eliminados.

Lea también: Tolima superó a Nacional; así quedó la Tabla de Reclasificación tras la fecha 20

El gol de Harold Santiago Mosquera le permite al plantel seguir ilusionándose con el objetivo del bicampeonato. Ya rompieron la historia de superar un dato no menor y ahora quieren dar el golpe final en las fases finales. A la quinta oportunidad se acabó esa ‘maldición’ con la que afrontaban los torneos justo después de ser campeones.